Гендиректор «Спартака»: Жиго остается. Крал уходит в «Вест Хэм»

— Жиго остается. Если вы знаете, у нас был по нему некий вопрос. Во всяком случае ситуация появилась благодаря агенту. На сегодняшний день спасибо и Жиго, и его агенту, что они приняли решение отказаться от предложения «Торино» с шестью миллионами.

Жиго стремится во Францию. Мы, безусловно, обязаны ему помочь, но это будет или зимой, или следующим летом, что вероятнее всего. Я не знаю, будет ли предложение о продлении контракта. После «Торино» мы не вели с ним переговоров. Мы также не дошли до предметных предложений со стороны «Марселя». Сейчас у него действующий контракт. В случае поступления предложения от клуба Франции мы будем поддерживать и аплодировать, — сказал Мележиков.

Функционер также сообщил о договоренности с «Вест Хэмом» о переходе полузащитника Алекса Крала. — Крал уходит, мы находимся на стадии конечного подписания документов. Интерес был со стороны «Аталанты», впоследствии стали вести переговоры с «Вест Хэмом».