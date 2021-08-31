Гендиректор «Спартака»: Жиго остается. Крал уходит в «Вест Хэм»
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что защитник Самюэль Жиго останется в клубе.
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что защитник Самюэль Жиго останется в клубе.
— Жиго остается. Если вы знаете, у нас был по нему некий вопрос. Во всяком случае ситуация появилась благодаря агенту. На сегодняшний день спасибо и Жиго, и его агенту, что они приняли решение отказаться от предложения «Торино» с шестью миллионами.
Жиго стремится во Францию. Мы, безусловно, обязаны ему помочь, но это будет или зимой, или следующим летом, что вероятнее всего. Я не знаю, будет ли предложение о продлении контракта. После «Торино» мы не вели с ним переговоров. Мы также не дошли до предметных предложений со стороны «Марселя». Сейчас у него действующий контракт. В случае поступления предложения от клуба Франции мы будем поддерживать и аплодировать, — сказал Мележиков.
Функционер также сообщил о договоренности с «Вест Хэмом» о переходе полузащитника Алекса Крала. — Крал уходит, мы находимся на стадии конечного подписания документов. Интерес был со стороны «Аталанты», впоследствии стали вести переговоры с «Вест Хэмом».
Вчера вечером достигли условий, которые удовлетворяют всех. Это аренда на год с обязательным правом выкупа, — сказал он. 27-летний Жиго в этом сезоне провел 8 матчей, отметившись 1 результативной передачей. 23-летний Крал в составе «Спартака» с 2019 года провел 60 матчей и сделал 6 результативных передач.