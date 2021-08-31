Мележиков: «Спартак» вел переговоры со статусным иностранцем. Назову фамилию — вы охнете

«Мы вели переговоры с возрастным и статусным игроком, у которого оставался год до окончания контракта. Трансферная стоимость — € 20 млн, но нам предложили за восемь. Правда, он и зарплату попросил € 4 млн. Это иностранец. Если назову вам фамилию, то вы просто охнете», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.