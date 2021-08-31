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21:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Мележиков: «Спартак» вел переговоры со статусным иностранцем. Назову фамилию — вы охнете

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что москвичи вели переговоры с очень известным футболистом.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

«Мы вели переговоры с возрастным и статусным игроком, у которого оставался год до окончания контракта. Трансферная стоимость — € 20 млн, но нам предложили за восемь. Правда, он и зарплату попросил € 4 млн. Это иностранец. Если назову вам фамилию, то вы просто охнете», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

По данным портала Transfermarkt, среди футболистов старше 30 лет и действующим контрактом до лета 2022 года есть только один игрок с рыночной стоимостью € 20 млн — вингер «ПСЖ» Анхель Ди Мария.

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