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20:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Клубы РПЛ поддержали реформу лимита на легионеров

50% клубов выступили за отмену, остальные 50% — за послабление лимита. Об этом журналистам рассказал гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков по итогам общего собрания клубов РПЛ.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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«Реформа лимита идет в связке с реформой чемпионата. Из клубов 50% за отмену, 50% за послабление лимита. На сегодняшний день приняли решение поддержать реформу лимитациям», — сообщил он (цитата по ТАСС).

Мележиков добавил, что необходимо проработать с РФС и премьер-лигой процесс перехода по лимиту, его послабление или отмену. «Предполагается внедрение критериев для легионеров, часть клубов за, часть — против, но вопрос, какие критерии. Предлагается создать фонд, куда будут отчисляться деньги за легионеров, из которого также будут финансироваться клубы, ориентирующиеся на доморощенных футболистов. Будет какой-то баланс», — пояснил он.

Ранее Российский футбольный союз предложил клубам Премьер-лиги отменить лимит на легионеров, об этом президент союза Александр Дюков сообщил 23 августа. Сейчас в клубной заявке из 25 игроков может быть 8 иностранцев.

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