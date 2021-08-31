Клубы РПЛ поддержали реформу лимита на легионеров

«Реформа лимита идет в связке с реформой чемпионата. Из клубов 50% за отмену, 50% за послабление лимита. На сегодняшний день приняли решение поддержать реформу лимитациям», — сообщил он (цитата по ТАСС).

Мележиков добавил, что необходимо проработать с РФС и премьер-лигой процесс перехода по лимиту, его послабление или отмену. «Предполагается внедрение критериев для легионеров, часть клубов за, часть — против, но вопрос, какие критерии. Предлагается создать фонд, куда будут отчисляться деньги за легионеров, из которого также будут финансироваться клубы, ориентирующиеся на доморощенных футболистов. Будет какой-то баланс», — пояснил он.