Клубы РПЛ поддержали реформу лимита на легионеров
50% клубов выступили за отмену, остальные 50% — за послабление лимита. Об этом журналистам рассказал гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков по итогам общего собрания клубов РПЛ.
50% клубов выступили за отмену, остальные 50% — за послабление лимита. Об этом журналистам рассказал гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков по итогам общего собрания клубов РПЛ.
«Реформа лимита идет в связке с реформой чемпионата. Из клубов 50% за отмену, 50% за послабление лимита. На сегодняшний день приняли решение поддержать реформу лимитациям», — сообщил он (цитата по ТАСС).
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