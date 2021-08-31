Стало известно, сколько зрителей пустят на матч ЦСКА — «Спартак»
Дерби между ЦСКА и «Спартаком» 19 сентября, с большой долей вероятности, пройдёт при 30% вместимости.
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Дерби между ЦСКА и «Спартаком» 19 сентября, с большой долей вероятности, пройдёт при 30% вместимости.
Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«РФС подавал заявку в Роспотребнадзор на три матча: два домашних матча сборной и дерби. Именно эти матчи планируется провести в тестовом режиме с 30% заполняемостью вакцинированными зрителями. Матчи сборной уже согласованы. С большой долей вероятности, дерби тоже будет согласовано», — сказал источник «Чемпионату».
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 19 сентября на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.
После шести туров ЦСКА, набрав девять очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской