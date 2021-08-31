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22:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Стало известно, сколько зрителей пустят на матч ЦСКА — «Спартак»

Дерби между ЦСКА и «Спартаком» 19 сентября, с большой долей вероятности, пройдёт при 30% вместимости.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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«РФС подавал заявку в Роспотребнадзор на три матча: два домашних матча сборной и дерби. Именно эти матчи планируется провести в тестовом режиме с 30% заполняемостью вакцинированными зрителями. Матчи сборной уже согласованы. С большой долей вероятности, дерби тоже будет согласовано», — сказал источник «Чемпионату».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 19 сентября на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

После шести туров ЦСКА, набрав девять очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (7) располагается на десятой строчке.

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