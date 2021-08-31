«Вест Хэм» объявил об аренде Крала из «Спартака»

«23-летний футболист перешёл в “Вест Хэм” из “Спартака” в рамках аренды на сезон с целью стать нашим игроком на постоянной основе. Крал в “Вест Хэме” присоединился к своим соотечественникам и бывшим товарищам по пражской “Славии” Томашу Соучеку и Владимиру Цоуфалу», — сообщает пресс-служба лондонцев.

В «твиттере» «молотобойцев» переход Крала анонсировали видео, в котором Алекса приветствуют Соучек и Цоуфал.