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10:15 (мск), источник: Sports.Ru

«Локомотив» анонсировал переход Керка роликом из фильма «Стартрек»

«Локомотив» анонсировал предстоящий трансфер вингера «Утрехта» Гирано Керка.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Московский клуб опубликовал в твиттере ролик из фильма «Стартрек» с отсылкой к 25-летнему нидерландцу.

В видео показан корабль «Энтерпрайз», капитаном которого в картине является персонаж по имени Джеймс Кирк, созвучный с фамилией футболиста.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что «Локо» заплатит за Керка 6 млн евро и подпишет с ним контракт на 4 года.

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