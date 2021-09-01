«Локомотив» анонсировал переход Керка роликом из фильма «Стартрек»
«Локомотив» анонсировал предстоящий трансфер вингера «Утрехта» Гирано Керка.
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«Локомотив» анонсировал предстоящий трансфер вингера «Утрехта» Гирано Керка.
Московский клуб опубликовал в твиттере ролик из фильма «Стартрек» с отсылкой к 25-летнему нидерландцу.
В видео показан корабль «Энтерпрайз», капитаном которого в картине является персонаж по имени Джеймс Кирк, созвучный с фамилией футболиста.
Ранее сообщалось, что «Локо» заплатит за Керка 6 млн евро и подпишет с ним контракт на 4 года.