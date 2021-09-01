«Локомотив» анонсировал переход Керка роликом из фильма «Стартрек»

Московский клуб опубликовал в твиттере ролик из фильма «Стартрек» с отсылкой к 25-летнему нидерландцу.

В видео показан корабль «Энтерпрайз», капитаном которого в картине является персонаж по имени Джеймс Кирк, созвучный с фамилией футболиста.