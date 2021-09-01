Гутцайт пригласил Нобеля работать в Okko: «Я сказал ему: решай, приходи. Он думает»

«Нобель — один из самых толерантных людей, которых я вообще знаю. Это что же надо было с ним такое сделать, чтобы он взял и уволился с “Матч ТВ”? Я Нобелю предлагал приходить комментировать на Okko с момента, как занял здесь должность. Тем более он жил в соседнем доме с нашей редакцией. Всегда говорил ему: “Нобель, слушай, ты из окна смотришь, заходи иногда, чего-нибудь покомментируй”. Насколько понимаю, “Матч ТВ” был против совмещения категорически, поэтому история не срослась.

Что касается его решения, то Нобель — молодец, так ему и сказал. Мы случайно встретились в аэропорту в тот день, когда Нобель прилетел после интервью с Павлом Мамаевым. И увидел, что он какой-то сам не свой. Спрашиваю: «Ноб, что с тобой?» Он отвечает, что такая вот история, летал в Ростов одним днем на интервью с Мамаевым. Я говорю: «Нобель, я тебя вижу, я тебя знаю 20 лет почти. Что-то с тобой явно не так». Он толком не ответил, сказал, что да, туда-сюда.



А за день до того, как он ушел с «Матч ТВ», я ему звонил по свои делам, хотел поужинать пригласить. Нобель говорит: «Завтра у меня будет очень ответственное решение». Я спрашиваю: «Че, с “Матча”, что ли, увольняешься?» Он такой: «Как ты догадался?» Я ответил, что это было несложно. Видел же его до этого, чувствовал.



Тогда и же и сказал ему: «Нобель, мы будем рады тебя видеть. Решай, приходи, работай». У Нобеля сейчас есть предложение, он пока отправился ненадолго отдохнуть, подумает и решит", — сказал Гутцайт в подкасте Глеба Чернявского.