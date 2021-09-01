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13:34 (мск), источник: Sports.Ru

«Локомотив» купил вингера «Утрехта» Керка

«Локомотив» объявил о трансфере вингера «Утрехта» Гирано Керка.

Локомотив
УтрехтПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sports.Ru

Московский клуб подписал контракт с 25-летним нидерландским футболистом на 4 года. Керк будет выступать за «Локо» под номером 7. Сообщалось, что за Гирано железнодорожники заплатят 6 млн евро.

За профессиональную карьеру Керк сыграл 264 матча, забил 69 мячей и отдал 59 голевых передач.

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