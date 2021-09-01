«Локомотив» купил вингера «Утрехта» Керка
«Локомотив» объявил о трансфере вингера «Утрехта» Гирано Керка.
Локомотив
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«Локомотив» объявил о трансфере вингера «Утрехта» Гирано Керка.
Московский клуб подписал контракт с 25-летним нидерландским футболистом на 4 года. Керк будет выступать за «Локо» под номером 7. Сообщалось, что за Гирано железнодорожники заплатят 6 млн евро.
За профессиональную карьеру Керк сыграл 264 матча, забил 69 мячей и отдал 59 голевых передач.