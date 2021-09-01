Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
17:00
Казахстан
Украина
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Россия
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Мальта
Кипр
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Словения
Словакия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Люксембург
Азербайджан
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Португалия
Ирландия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Франция
Босния и Герцеговина
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Дания
Шотландия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Фарерские острова
Израиль
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Молдавия
Австрия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Латвия
Гибралтар
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Норвегия
Нидерланды
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Турция
Черногория
Все события
Фоторепортажи
30Карпин проверял силу и толкался с футболистами. Как Россия готовится к Хорватии (фото)
30Ничья «Локо» и «Зенита»
13:29 (мск), источник: Sports.Ru

«Рубин» арендовал Онугху у «Вайле» с правом выкупа. Форвард начинал сезон в «Крыльях»

«Рубин» объявил о переходе нападающего Германа Онугхи.

Рубин
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Казанский клуб арендовал 25-летнего российского форварда у датского клуба «Вайле» до конца сезона-2021/22 с правом выкупа.

Онугха ранее выступал за «Зенит» Пенза, «Волгарь», «Краснодар», «Краснодар-2», «Тамбов», «Вайле» и «Крылья Советов» — за самарцев он успел поиграть на старте нынешнего сезона. В Премьер-лиге на счету игрока 17 матчей и 4 гола.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Как Карпин начинал со своими командами? Беспокоиться есть о чем
Стало известно, кто получит 10-й номер в «Барселоне» после Месси
Карпин, каким его мало кто знает: портрет нового тренера сборной
Сборная Дании выступила против проведения ЧМ в Катаре
Какой будет первая игра Карпина? Анонс матча Россия – Хорватия
Россия сдержит Хорватию, Швеция устоит с Испанией: ставки дня
«Вест Хэм» назвал стоимость трансфера Крала из «Спартака»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь