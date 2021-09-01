«Рубин» арендовал Онугху у «Вайле» с правом выкупа. Форвард начинал сезон в «Крыльях»

Казанский клуб арендовал 25-летнего российского форварда у датского клуба «Вайле» до конца сезона-2021/22 с правом выкупа.

Онугха ранее выступал за «Зенит» Пенза, «Волгарь», «Краснодар», «Краснодар-2», «Тамбов», «Вайле» и «Крылья Советов» — за самарцев он успел поиграть на старте нынешнего сезона. В Премьер-лиге на счету игрока 17 матчей и 4 гола.