«Рубин» арендовал Онугху у «Вайле» с правом выкупа. Форвард начинал сезон в «Крыльях»
«Рубин» объявил о переходе нападающего Германа Онугхи.
Рубин
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«Рубин» объявил о переходе нападающего Германа Онугхи.
Казанский клуб арендовал 25-летнего российского форварда у датского клуба «Вайле» до конца сезона-2021/22 с правом выкупа.
Онугха ранее выступал за «Зенит» Пенза, «Волгарь», «Краснодар», «Краснодар-2», «Тамбов», «Вайле» и «Крылья Советов» — за самарцев он успел поиграть на старте нынешнего сезона. В