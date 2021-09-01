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17:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Последние пару дней даже плохо спал»: Влашич — о переходе в «Вест Хэм»

Новичок «Вест Хэма» Никола Влашич прокомментировал переход из ЦСКА в лондонский клуб.

ЦСКА
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Источник: Спорт-Экспресс

"Я очень рад. Немного нервничал, потому что это был последний день трансферного окна. Последние пару дней даже плохо спал. Это было непростое время для меня. Но теперь все хорошо.

Еще в прошлом сезоне следил за «Вест Хэмом». Команда играет в яркий футбол.

Если называть свои сильные стороны, то я умею хорошо и быстро работать с мячом. Быстро нахожу взаимопонимание с партнерами. Могу закрыть несколько позиций.

После разговора с главным тренером у меня отпали всякие сомнения. Был уже уверен в правильности выбора«, — сказал Влашич в интервью клубному каналу “молотобойцев”.

Соглашение с полузащитником, ранее выступавшим за московский ЦСКА, рассчитано до 2026 года.

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