СМИ: полузащитник «Барселоны» Пьянич может перейти в российский клуб

По информации источника, агент 31-летнего боснийца ведет переговоры с одним из российских футбольных клубов, название которого не уточняется. Ранее руководство «Барселоны» вело переговоры с «Ювентусом» об аренде Пьянича, но сторонам не удалось договориться.

Трансферное окно в топ-лигах Европы закрылось в ночь на 1 сентября. Российские клубы смогут заявлять новичков до 7 сентября.