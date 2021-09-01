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19:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: полузащитник «Барселоны» Пьянич может перейти в российский клуб

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Полузащитник каталонской «Барселоны» Миралем Пьянич может перейти в один из клубов Российской премьер-лиги, сообщает RAC1.

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Источник: AP 2021

По информации источника, агент 31-летнего боснийца ведет переговоры с одним из российских футбольных клубов, название которого не уточняется. Ранее руководство «Барселоны» вело переговоры с «Ювентусом» об аренде Пьянича, но сторонам не удалось договориться.

Трансферное окно в топ-лигах Европы закрылось в ночь на 1 сентября. Российские клубы смогут заявлять новичков до 7 сентября.

Пьянич выступает за «Барселону» с 2020 года. В прошлом сезоне полузащитник провел за каталонский клуб 30 матчей во всех турнирах и не отметился забитыми мячами.

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