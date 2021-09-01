Бразилия пожаловалась на «Зенит» ФИФА из-за требования вернуть Малкома и Клаудиньо

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Из-за требования «Зенита» футболисты решили не принимать участия в матче квалификации чемпионата мира 2022 года со сборной Чили. В результате Бразилия направила жалобу в ФИФА.

"Руководствуясь правилами ФИФА, мы поговорили с игроками и объяснили, что к ним не могут быть приняты санкции. Тем не менее, после беседы с главным тренером Тите и координатором сборной Жунинио Паулистой они приняли решение вернуться в клуб.