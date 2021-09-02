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12:35 (мск), источник: ТАСС

Футболист Анджорин перешел из «Челси» в «Локомотив» на правах аренды

Соглашение с 19-летним английским полузащитником рассчитано на один год с правом приоритетного выкупа.

Локомотив
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Источник: AP 2021

ТАСС, 2 сентября. Полузащитник Фаустино Анджорин перешел из лондонского футбольного клуба «Челси» в московский «Локомотив» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

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Соглашение с 19-летним игроком рассчитано на один год с правом приоритетного выкупа. По данным портала Transfermarkt, контракт Анджорина с лондонским клубом рассчитан до июня 2025 года.

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Анджорин является воспитанником «Челси», за основную команду, за которую он выступает с 2019 года, футболист провел пять матчей, один из которых — в Лиге чемпионов в сезоне-2020/21. «Челси» является действующим победителем турнира. В прошлом сезоне Анджорин выступал за молодежную команду «Челси», он принял участие в 11 матчах в различных турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

После шести туров «Локомотив» с 12 очками в активе занимает четвертое место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги. В следующем туре железнодорожники дома сыграют с самарскими «Крыльями Советов». В первом туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» 16 сентября на своем поле встретится с французским «Марселем».

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