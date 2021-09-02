Футболист Анджорин перешел из «Челси» в «Локомотив» на правах аренды
Соглашение с 19-летним английским полузащитником рассчитано на один год с правом приоритетного выкупа.
Соглашение с 19-летним английским полузащитником рассчитано на один год с правом приоритетного выкупа.
ТАСС, 2 сентября. Полузащитник Фаустино Анджорин перешел из лондонского футбольного клуба «Челси» в московский «Локомотив» на правах аренды. Об этом сообщает
Соглашение с 19-летним игроком рассчитано на один год с правом приоритетного выкупа. По данным портала Transfermarkt, контракт Анджорина с лондонским клубом рассчитан до июня 2025 года.
Анджорин является воспитанником «Челси», за основную команду, за которую он выступает с 2019 года, футболист провел пять матчей, один из которых — в Лиге чемпионов в сезоне-2020/21. «Челси» является действующим победителем турнира. В прошлом сезоне Анджорин выступал за молодежную команду «Челси», он принял участие в 11 матчах в различных турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.
После шести туров «Локомотив» с 12 очками в активе занимает четвертое место в турнирной таблице Тинькофф — Российской