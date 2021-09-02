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09:35 (мск), источник: Матч ТВ

Министр спорта России: Лимит на легионеров обязательно должен быть

Министр спорта России Олег Матыцин выступил за сохранение лимита на легионеров в РПЛ.

РоссияПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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— Лимит обязательно должен быть. Но он должен быть сформулирован и иметь определенную цель. Его формат может обсуждаться, он, как и сейчас, может касаться заявки команды, ведь вряд ли те же клубы будут покупать иностранных игроков, чтобы они сидели на лавке.

Мы понимаем, что если, теоретически, будет снят лимит на легионеров и во всех наших клубах будут играть иностранцы, то из кого мы будем формировать сборную? Как конкурировать нашим спортсменам? — сказал Матыцин.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подтвердил, что рассматривается отказ от лимита на легионеров.

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