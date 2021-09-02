Медведев объяснил, почему «Зенит» отозвал Клаудиньо, Малкома и Барриоса из сборных

«Зенит» обратился с официальными письмами ко всем футбольным регуляторам — УЕФА, РФС, РПЛ — с просьбой о содействии в разрешении ситуации с участием латиноамериканских игроков клуба в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Челси».



Мы исходим из убеждения, что все команды должны находиться в равных условиях на поле. Поэтому были вынуждены экстренно отозвать своих латиноамериканских игроков из расположений национальных сборных. Так как из-за карантинных мер Великобритании в отношении стран, находящихся в «красной зоне» в связи с ситуацией с COVID-19, их участие в матче было под угрозой.



Мы рассчитываем на оперативное вмешательство футбольных властей и соблюдение принципов fair play для всех участников.

Нам видится, что возможным выходом из этой ситуации могло бы быть предоставление исключений для въезда спортивных делегаций или перенос матчей на нейтральные поля", — сказал Медведев.

Напомним, в среду сине-бело-голубые попросили Конфедерацию футбола Бразилии и Колумбийскую федерацию футбола вернуть в клуб полузащитников Малкома, Клаудиньо и Вильмара Барриоса. Бразильская сторона в ответ направила жалобу в ФИФА, но отпустила игроков, а колумбийцы сообщили, что на данный момент вернуть Барриоса не могут.