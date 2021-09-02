Медведев объяснил, почему «Зенит» отозвал Клаудиньо, Малкома и Барриоса из сборных
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с южноамериканскими футболистами
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с южноамериканскими футболистами
«Зенит» обратился с официальными письмами ко всем футбольным регуляторам — УЕФА, РФС, РПЛ — с просьбой о содействии в разрешении ситуации с участием латиноамериканских игроков клуба в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Челси».
Мы исходим из убеждения, что все команды должны находиться в равных условиях на поле. Поэтому были вынуждены экстренно отозвать своих латиноамериканских игроков из расположений национальных сборных. Так как
Мы рассчитываем на оперативное вмешательство футбольных властей и соблюдение принципов fair play для всех участников.
Нам видится, что возможным выходом из этой ситуации могло бы быть предоставление исключений для въезда спортивных делегаций или перенос матчей на нейтральные поля", — сказал Медведев.
Напомним, в среду
Действия «Зенита» связаны с тем, что уже 14 сентября в Лондоне должен пройти матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси», а в Великобритании действует строгое ограничение на въезд граждан из «красной зоны» — в ней сейчас находятся все страны Южной Америки.