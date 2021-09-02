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14:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Станислав Крицюк подписал контракт с «Зенитом»

Голкипер Станислав Крицюк подписал контракт с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба клуба.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

2 сентября «Зенит» и «Жил Висенте» достигли соглашения о переходе вратаря. Контракт с игроком подписан по схеме 1+1.

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Ранее журналист Педро Сепульведа сообщил, что Крицюк перейдёт из португальского клуба «Жил Висенте» в «Зенит». Сумма трансфера должна составить € 2 млн. Также в сделку включены различные бонусы.

В мае 2021 года Крицюк объявил об уходе из «Белененсеша». Голкипер провёл за португальский клуб 27 матчей, в которых пропустил 27 голов. Ранее Крицюк выступал в составе «Краснодара». За «быков» вратарь провёл 72 матча, в 33 из которых оставил ворота краснодарской команды в неприкосновенности. В сезоне-2019/2020 в шести матчах за «Краснодар» Крицюк пропустил семь мячей.

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