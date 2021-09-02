Клаудиньо и Малком летят в Петербург, чтобы сыграть с «Челси». Барриос может пролететь мимо Лиги чемпионов

На матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке были вызваны трое игроков «Зенита»: Малком, Клаудиньо (оба — Бразилия) и Барриос (Колумбия)

В ночь с 10 на 11 сентября по Москве Бразилия сыграет с Перу, а Колумбия с Чили. 11 сентября «Зенит» играет в РПЛ с «Ахматом»

Уже 14 сентября состоится матч группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит».

Сразу оговоримся — Малком, Клаудиньо и Барриос еще не в Петербурге. Но «Зенит» действительно отозвал всех троих из своих сборных. Что и подтвердил сегодня генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

— «Зенит» обратился с официальными письмами ко всем футбольным регуляторам — УЕФА, РФС, РПЛ с просьбой о содействии в разрешении ситуации с участием латиноамериканских игроков клуба в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Челси». Мы исходим из убеждения, что все команды должны находиться в равных условиях на поле. Поэтому были вынуждены экстренно отозвать своих латиноамериканских игроков из расположений национальных сборных, — заявил он.

Несмотря на то что федерация футбола Бразилии написала на «Зенит» жалобу в ФИФА, тем не менее Клаудиньо и Малкома отпустила — они летят в Петербург. Тем более, что какие санкции могут быть в отношении «Зенита» никто пока не понимает. Барриоса колумбийцы до сих пор оставляют у себя.

Теперь о том, чем, собственно вызван весь этот сыр-бор и кем он был инициирован. В первую очередь дело в матче Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит», который намечен на 14 сентября и пока из Лондона никуда не перенесен.

Напомним, по ныне действующим в Великобритании антиковидным правилам, иностранцы, только что побывавшие в «красной зоне» (Южную Америку в Британии относят именно к ней) не могут без длительного карантина пересекать границы Туманного Альбиона. Именно по этой причине ряд английских клубов вообще не отпустил своих латиноамериканцев в сборные: сентябрьские встречи пропускают звезды АПЛ Алиссон, Фирмино, Ришарлисон, Фред и другие. В этот раз в составе сборной Бразилии не оказалось ни одного игрока из английских клубов.

«Зенит» согласно правилам своих игроков отпустил. Однако затем не получив никаких гарантий ни от ФИФА, ни от УЕФА, ни от Великобритании относительно участия Барриоса, Малкома и Клаудиньо в матче с «Челси», в среду отозвал всех троих обратно — чтобы те успели пробыть 10-дней вне «красной зоны».

Насколько это законно? И кто больше прав в ситуации с Барриосом — клуб, который его отзывает или сборная, которая не отпускает игрока. На эти вопросы пока не может ответить никто. В том числе после официального запроса «Зенита» в УЕФА.

Собственно сама ситуация и возникла из-за того, что у ФИФА и УЕФА не оказалось четкого регламента на такой случай. Да, были сообщения в СМИ, что матч «Челси» — «Зенит» может быть перенесен из Лондона на нейтральное поле. Но в «Зенит» такая информация официально не поступала. Равно как и сообщений — будет ли УЕФА каким-либо образом содействовать въезду «Зенита» в Англию в сильнейшем составе, если игра все же состоится в Лондоне.

По нашим данным, «Зенит» абсолютно не настаивает на переносе игры — он готов играть в Лондоне. Но при сохранении спортивного принципа. Ведь получается, что не отпустив своих игроков в сборные из «красных зон», «Челси» сохранил их для первого тура Лиги чемпионов. А «Зенит» в данном случае мог бы лишиться сразу нескольких лидеров.

Больше того, прецедент, когда на проведение еврокубкового матча влияют правила местных властей, а УЕФА и ФИФА остаются в стороне, не может не вызывать вопросы.

Предположим, в октябре-ноябре власти Швеции издадут распоряжение, согласно которому в страну без 10-дневного карантина могут въезжать только иностранные лица не старше 18 лет. И тогда «Челси» полетит на игру третьего тура молодежным составом? Или шведы возьмут и отнесут Англию относительно себя к «красной зоне», причем без исключения для профессиональной футбольной команды.

Выглядит, понятно, гротескно, но лазейка, при отсутствии четких разъяснений от УЕФА появляется.

А пока «Зенит» оказался между двух противоречий в различных правилах. Он готов въезжать в Англию по ее законам, но сильнейшим составом. Но для этого надо вернуть к себе южноамериканцев за 10 дней до въезда в Великобританию. То есть отозвать из сборных Малкома, Барриоса и Клаудиньо прямо сейчас. При этом как наказывать за это «Зенит» и те же английские клубы и стоит ли это делать в нынешней ситуации, в ФИФА, похоже, тоже не знают.

В КОНМЕБОЛ (южноамериканский аналог УЕФА) отчасти сами спровоцировали эту ситуацию сверхплотным календарем сборных с тремя матчами в ходе одной сессии. Скажем, если бы все шло по плану, то сыграв 10-го сентября третью встречу на неделе (с Перу в рамках отбора к ЧМ-2022), бразильцы Клаудиньо и Малком чисто физически могли не успеть на игру РПЛ с «Ахматом» 11 сентября. А позже ее ставить некуда — 14 сентября все та же игра ЛЧ с «Челси».

К слову, англичане тоже ссылались на этот фактор, когда не отпускали своих сборников за океан. У того же «Челси» — 11 сентября матч АПЛ с «Астон Виллой».