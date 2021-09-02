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16:53 (мск), источник: Матч ТВ

Клаудиньо и Малком летят в Петербург, чтобы сыграть с «Челси». Барриос может пролететь мимо Лиги чемпионов

Подробно рассказываем о причинах, по которым «Зенит» отозвал своих легионеров из южноамериканских сборных.

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Источник: ФК "Зенит"
  • На матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке были вызваны трое игроков «Зенита»: Малком, Клаудиньо (оба — Бразилия) и Барриос (Колумбия)
  • В ночь с 10 на 11 сентября по Москве Бразилия сыграет с Перу, а Колумбия с Чили. 11 сентября «Зенит» играет в РПЛ с «Ахматом»
  • Уже 14 сентября состоится матч группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит».

Сразу оговоримся — Малком, Клаудиньо и Барриос еще не в Петербурге. Но «Зенит» действительно отозвал всех троих из своих сборных. Что и подтвердил сегодня генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

 — «Зенит» обратился с официальными письмами ко всем футбольным регуляторам — УЕФА, РФС, РПЛ с просьбой о содействии в разрешении ситуации с участием латиноамериканских игроков клуба в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Челси». Мы исходим из убеждения, что все команды должны находиться в равных условиях на поле. Поэтому были вынуждены экстренно отозвать своих латиноамериканских игроков из расположений национальных сборных, — заявил он.

Несмотря на то что федерация футбола Бразилии написала на «Зенит» жалобу в ФИФА, тем не менее Клаудиньо и Малкома отпустила — они летят в Петербург. Тем более, что какие санкции могут быть в отношении «Зенита» никто пока не понимает. Барриоса колумбийцы до сих пор оставляют у себя.

Источник: AP 2021

Теперь о том, чем, собственно вызван весь этот сыр-бор и кем он был инициирован. В первую очередь дело в матче Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит», который намечен на 14 сентября и пока из Лондона никуда не перенесен.

Напомним, по ныне действующим в Великобритании антиковидным правилам, иностранцы, только что побывавшие в «красной зоне» (Южную Америку в Британии относят именно к ней) не могут без длительного карантина пересекать границы Туманного Альбиона. Именно по этой причине ряд английских клубов вообще не отпустил своих латиноамериканцев в сборные: сентябрьские встречи пропускают звезды АПЛ Алиссон, Фирмино, Ришарлисон, Фред и другие. В этот раз в составе сборной Бразилии не оказалось ни одного игрока из английских клубов.

Источник: AP 2021

«Зенит» согласно правилам своих игроков отпустил. Однако затем не получив никаких гарантий ни от ФИФА, ни от УЕФА, ни от Великобритании относительно участия Барриоса, Малкома и Клаудиньо в матче с «Челси», в среду отозвал всех троих обратно — чтобы те успели пробыть 10-дней вне «красной зоны».

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Насколько это законно? И кто больше прав в ситуации с Барриосом — клуб, который его отзывает или сборная, которая не отпускает игрока. На эти вопросы пока не может ответить никто. В том числе после официального запроса «Зенита» в УЕФА.

Собственно сама ситуация и возникла из-за того, что у ФИФА и УЕФА не оказалось четкого регламента на такой случай. Да, были сообщения в СМИ, что матч «Челси» — «Зенит» может быть перенесен из Лондона на нейтральное поле. Но в «Зенит» такая информация официально не поступала. Равно как и сообщений — будет ли УЕФА каким-либо образом содействовать въезду «Зенита» в Англию в сильнейшем составе, если игра все же состоится в Лондоне.

По нашим данным, «Зенит» абсолютно не настаивает на переносе игры — он готов играть в Лондоне. Но при сохранении спортивного принципа. Ведь получается, что не отпустив своих игроков в сборные из «красных зон», «Челси» сохранил их для первого тура Лиги чемпионов. А «Зенит» в данном случае мог бы лишиться сразу нескольких лидеров.

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Больше того, прецедент, когда на проведение еврокубкового матча влияют правила местных властей, а УЕФА и ФИФА остаются в стороне, не может не вызывать вопросы.

Предположим, в октябре-ноябре власти Швеции издадут распоряжение, согласно которому в страну без 10-дневного карантина могут въезжать только иностранные лица не старше 18 лет. И тогда «Челси» полетит на игру третьего тура молодежным составом? Или шведы возьмут и отнесут Англию относительно себя к «красной зоне», причем без исключения для профессиональной футбольной команды.

Выглядит, понятно, гротескно, но лазейка, при отсутствии четких разъяснений от УЕФА появляется.

А пока «Зенит» оказался между двух противоречий в различных правилах. Он готов въезжать в Англию по ее законам, но сильнейшим составом. Но для этого надо вернуть к себе южноамериканцев за 10 дней до въезда в Великобританию. То есть отозвать из сборных Малкома, Барриоса и Клаудиньо прямо сейчас. При этом как наказывать за это «Зенит» и те же английские клубы и стоит ли это делать в нынешней ситуации, в ФИФА, похоже, тоже не знают.

Источник: AP 2021
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В КОНМЕБОЛ (южноамериканский аналог УЕФА) отчасти сами спровоцировали эту ситуацию сверхплотным календарем сборных с тремя матчами в ходе одной сессии. Скажем, если бы все шло по плану, то сыграв 10-го сентября третью встречу на неделе (с Перу в рамках отбора к ЧМ-2022), бразильцы Клаудиньо и Малком чисто физически могли не успеть на игру РПЛ с «Ахматом» 11 сентября. А позже ее ставить некуда — 14 сентября все та же игра ЛЧ с «Челси».

К слову, англичане тоже ссылались на этот фактор, когда не отпускали своих сборников за океан. У того же «Челси» — 11 сентября матч АПЛ с «Астон Виллой».

В заключении — постскриптум о ситуации с Барриосом. По нашим данным, колумбийцы все же готовы отпустить его в «Зенит», но после сегодняшней игры с Боливией. Однако, если ситуация с ковид-правилами въезда в Великобританию не изменится или игра «Челси» — «Зенит» не будет перенесена на нейтральное поле, Барриос уже не успеет провести до 13 сентября 10 дней вне «красной зоны».

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