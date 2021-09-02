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17:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» заплатил ЦСКА за Марадишвили 7 миллионов евро

Как стало известно «СЭ», полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили перейдет в «Локомотив».

Локомотив
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Железнодорожники заплатили за 21-летнего россиянина 7 миллионов евро.

Марадишвили — воспитанник ЦСКА. В сезоне-2021/22 футболист провел 3 матча за армейцев, на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

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