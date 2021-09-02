«Локомотив» заплатил ЦСКА за Марадишвили 7 миллионов евро
Как стало известно «СЭ», полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили перейдет в «Локомотив».
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Как стало известно «СЭ», полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили перейдет в «Локомотив».
Железнодорожники заплатили за 21-летнего россиянина 7 миллионов евро.
Марадишвили — воспитанник ЦСКА. В сезоне-2021/22 футболист провел 3 матча за армейцев, на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.