Отец Влашича: «Зенит» предлагал за Николу 35 млн евро, но ЦСКА отказался
Йошко Влашич, отец бывшего полузащитника ЦСКА Николы Влашича, рассказал, почему не состоялся переход сына в «Милан», а также о том, что армейцы отклонили предложение «Зенита».
Йошко Влашич, отец бывшего полузащитника ЦСКА Николы Влашича, рассказал, почему не состоялся переход сына в «Милан», а также о том, что армейцы отклонили предложение «Зенита».
«Было несколько клубов, которые делали предложения, но не могли приобрести Николу по такой цене. “Милан” определенно был одним из них, он был целью россонери в течение долгого времени, и скаутская служба практически не сомневалась, что “Милан” — клуб для Николы. Просто руководители установили лимит и не могли дать эти деньги, они не могли договориться с ЦСКА.
С другой стороны, отдать своего лучшего игрока в аренду? А как вы объясните это своим болельщикам? Никола не безразличен к «Милану», но в итоге этого перехода не произошло, и люди не могут принять это.
«Вест Хэм» поступил правильно. Мойес здесь преуспел. В прошлом году у «Зенита» был вариант, он предлагал ЦСКА 35 миллионов евро, они отказались", — цитирует Йошко Влашича Net.hr.
Во вторник Никола Влашич покинул ЦСКА и перешел в «Вест Хэм».