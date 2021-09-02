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20:36 (мск), источник: Sport24

Отец Влашича: «Зенит» предлагал за Николу 35 млн евро, но ЦСКА отказался

Йошко Влашич, отец бывшего полузащитника ЦСКА Николы Влашича, рассказал, почему не состоялся переход сына в «Милан», а также о том, что армейцы отклонили предложение «Зенита».

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Источник: Sport24

«Было несколько клубов, которые делали предложения, но не могли приобрести Николу по такой цене. “Милан” определенно был одним из них, он был целью россонери в течение долгого времени, и скаутская служба практически не сомневалась, что “Милан” — клуб для Николы. Просто руководители установили лимит и не могли дать эти деньги, они не могли договориться с ЦСКА.

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С другой стороны, отдать своего лучшего игрока в аренду? А как вы объясните это своим болельщикам? Никола не безразличен к «Милану», но в итоге этого перехода не произошло, и люди не могут принять это.

«Вест Хэм» поступил правильно. Мойес здесь преуспел. В прошлом году у «Зенита» был вариант, он предлагал ЦСКА 35 миллионов евро, они отказались", — цитирует Йошко Влашича Net.hr.

Во вторник Никола Влашич покинул ЦСКА и перешел в «Вест Хэм».

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