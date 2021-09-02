Отец Влашича: «Зенит» предлагал за Николу 35 млн евро, но ЦСКА отказался

«Было несколько клубов, которые делали предложения, но не могли приобрести Николу по такой цене. “Милан” определенно был одним из них, он был целью россонери в течение долгого времени, и скаутская служба практически не сомневалась, что “Милан” — клуб для Николы. Просто руководители установили лимит и не могли дать эти деньги, они не могли договориться с ЦСКА.