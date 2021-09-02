«Локомотив» отзаявил Зе Луиша на сезон-2021/22 РПЛ
«Локомотив» исключил форварда Зе Луиша из заявки команды на сезон-2021/22. Об этом говорится на сайте РПЛ.
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«Локомотив» исключил форварда Зе Луиша из заявки команды на сезон-2021/22. Об этом говорится на сайте РПЛ.
В конце августа нападающий получил травму во время тренировки, после чего стало известно, что он пропустит от 6 до 8 недель.
Ранее в СМИ появлялась информация, что железнодорожники планировали отзаявить Зе Луиша для освобождения «легионерского» места.
Кабовердинец провел в составе железнодорожников в прошлом сезоне 8 матчей (чемпионат России), в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей.