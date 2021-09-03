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09:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Анджорин взял в «Локомотиве» 10-й номер, под ним выступал Лоськов

«Локомотив» дозаявил всех новичков команды на сезон в РПЛ. В заявку были внесены Джирано Керк, Константин Марадишвили и Фаустино Анджорин.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Полузащитник «Челси» Анджорин, перешедший в «Локомотив» на правах аренды, будет выступать под 10-м номером. Примечательно, что под этим номером ранее выступал легендарный полузащитник Дмитрий Лоськов. Керк получил 7-й номер, а Марадишвили — 5-й.

Анджорин провёл за основную команду синих пять матчей, результативными действиями не отметился. Одной из встреч стала игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 2020/2021 с «Краснодаром» (1:1), в которой Фаустино сыграл 80 минут. За молодёжную команду «Челси» Анджорин провёл 35 матчей, забил 16 голов, отдал 12 голевых передач.

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Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в € 2,3 млн. Его контракт с «Челси» действителен до лета 2025 года.

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