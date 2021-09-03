Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
2.09
Сев. Македония
Армения
00
Футбол. Чемпионат мира
2.09
Лихтенштейн
Германия
02
Футбол. Чемпионат мира
2.09
Исландия
Румыния
02
Футбол. Чемпионат мира
2.09
Польша
Албания
41
Футбол. Чемпионат мира
2.09
Венгрия
Англия
04
Футбол. Чемпионат мира
2.09
Андорра
Сан-Марино
20
Все события
Фоторепортажи
15Лапти, балалайки и победные эмоции. Россия — трижды чемпион мира по пляжному футболу
7ФК «Уфа» в домашнем матче отнял очки у чемпиона России
11:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Геркус рассказал, как братья Миранчуки отказались от перехода в «МЮ»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал «СЭ» о несостоявшемся переходе братьев Миранчуков в «Манчестер Юнайтед».

Локомотив
Манчестер ЮнайтедПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

«Еще до чемпионата мира был интерес от “МЮ” к обоим. У нас был прям хороший контакт с клубом, я знал, что это обращается “Юнайтед”. Предложение на столе не лежало, просто к нам обращались: “Вы готовы продать? Начинаем разговаривать?” Мы спросили игроков, они сказали, что в Англии интенсивный футбол, там тяжело без перерыва, нужна Испания, Италия или что-то такое.

На этом тема закрылась. Сейчас я думаю, что это была ошибка. Возможно, они не закрепились бы там, но сдали бы их потом в какой-нибудь“Брайтон”, где они замечательно бы играли», — сказал Геркус в эфире футбольного канала «Спорт-Экспресс» «Вышли!».

С августа 2020 года Алексей Миранчук выступает за «Аталанту». Антон Миранчук играет за «Локомотив».

Читайте также
 Какие пять упражнений нужно делать, чтобы похудеть. Комментирует тренер
«Трактор» собрал чемпионскую команду? Сколько получают его игроки
Рангник в огне: «Локомотив» потратил больше всех в России
Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса
Месси едва не сломали ногу в матче сборной Аргентины (фото)
Клуб рассторг контракт с футболистом из-за интереса «Спартака»
ЛЧ близится, а УЕФА молчит: Пустят ли «Зенит» в Лондон?
Два футболиста сборной России не полетели на Кипр из-за травм
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь