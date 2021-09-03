Геркус рассказал, как братья Миранчуки отказались от перехода в «МЮ»

«Еще до чемпионата мира был интерес от “МЮ” к обоим. У нас был прям хороший контакт с клубом, я знал, что это обращается “Юнайтед”. Предложение на столе не лежало, просто к нам обращались: “Вы готовы продать? Начинаем разговаривать?” Мы спросили игроков, они сказали, что в Англии интенсивный футбол, там тяжело без перерыва, нужна Испания, Италия или что-то такое.



На этом тема закрылась. Сейчас я думаю, что это была ошибка. Возможно, они не закрепились бы там, но сдали бы их потом в какой-нибудь “Брайтон”, где они замечательно бы играли», — сказал Геркус в эфире футбольного канала «Спорт-Экспресс» «Вышли!».