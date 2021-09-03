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12:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» потратил больше всех в России, а теперь взял еще одного игрока ЦСКА. Рангник в огне

Железнодорожники нацелились на Лигу чемпионов.

Локомотив
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс
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Новая руководящая команда «Локомотива» долго запрягала. После прихода зимой Александра Плутника и Владимира Леонченко команда заиграла круто, но здесь заслуга в первую очередь Марко Николича. А вот офис не поспевал за тренером.

Сначала так провели переговоры с юным талантом Никитой Иосифовым, что он поспешил уехать в Испанию к Унаи Эмери. Затем случился настолько невнятный диалог с агентом Максима Мухина Вадимом Шпиневым, что 19-летний футболист, который сыграл за сборную России на Евро-2020, отправился в ЦСКА. За символические 170 тысяч евро. Добавился к этому и срыв переговоров по армейцу Наиру Тикнизяну — он продлил контракт с ЦСКА.

И резонансная история с утекшим в прессу письмом (без даты и печати) Сергею Собянину с предложением об аренде «Лужников» и сносе «РЖД Арены», когда мэру столицы пришлось выступать с опровержением.

Но постепенно в «Локомотиве» раскачались, а негативные новости сменились на более приятные для болельщиков. Началось все с прихода в клуб Ральфа Рангника. Немец, правда, работает на удаленке, но его авторитет слишком высок, чтобы недооценивать возможности даже при управлении из Германии. Говорят, он рвал и метал из-за потери Иосифова и Мухина.

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Хотя первых ответных шагов пришлось ждать долго. Рангнику явно надо было понять реалии, в которых он оказался. Что хотеть Арсена Захаряна и Константина Тюкавина на бумаге хорошо, но в реальности получить невозможно. Наверняка и на иностранном рынке заметил, что заманить в Россию перспективных ребят в сто раз сложнее, чем в «Лейпциг», которым он успешно руководил ранее.

Но чем ближе закрытие трансферного окна, тем все более мощные трансферные бомбы разрывались в Черкизово. Пусть с переплатой, но все же был взят из ЦСКА Тикнизян (4 миллиона евро по данным transfermarkt.de), из «Ахмата» — Максим Ненахов (2), из «Байера» — Тин Едвай (4), из «Кана» — Алексис Бека-Бека (6), из «Утрехта» — Джирано Керк (6).

Плюс из «Челси» в аренду с правом выкупа за 20 миллионов пришел 19-летний Фаустино Анджорин. А в четверг «Локомотив» объявил о трансфере из ЦСКА Константина Марадишвили. По данным «СЭ», за 7 миллионов евро.

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Итого получается 29 миллионов (и только 4 вырученных за Крыховяка) плюс могут добавиться еще 20 за Анджорина. Очень крутые траты.

Все конкуренты в РПЛ далеко позади: второй в этом плане «Зенит» потратил 17 миллионов евро и за 6 продал Дриусси.

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Рангник круто взнуздал — он создает новую команду, которая явно должна попадать в двойку лучших в РПЛ. Уже по первому своему матчу с «Динамо» 20-летний Бека-Бека показал, что не зря выступал за олимпийскую сборную Франции. Едвай играл за сборную Хорватии и «Байер», у Керка к 25 годам 70 очков по системе «гол+пас», перспективны Тикнизян и Марадишвили, а Анджорин вообще в свои 19 уже играл за «Челси» в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов. На российском уровне может стать одним из лучших. Есть и весьма опытные ребята, и те, кто должен прогрессировать в «Локомотиве». Определенная логика в покупках прослеживается. Но когда вспоминаешь, что эти покупки на 30 миллионов евро (а потенциально на все 50), то возникают сомнения.


Скажем, упустить своего 19-летнего Мухина (игрока сборной) почти бесплатно в ЦСКА, чтобы взять у армейцев на ту же позицию за 7 миллионов 21-летнего Марадишвили. По Тикнизяну, Едваю, Керку ценники тоже выглядят завышенными.

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Встает вопрос — откуда деньги, когда новая команда управленцев приходила в клуб с лозунгом об оптимизации расходов, а не так давно у банка ВТБ брался кредит в размере 2 миллиарда рублей? Их ведь надо будет отдавать.

Надеюсь, в «Локо» все просчитали, а не ввязались в авантюру с неясными перспективами. В любом случае, судя по затратам, попадание в групповой этап Лиги чемпионов становится для клуба невероятно важной задачей. В этом случае все вопросы будут сняты.

Константин Алексеев

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