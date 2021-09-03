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12:23 (мск), источник: Sports.Ru

Матыцин о российском футболе: «Обсуждается вопрос потолка зарплат. Лимит — только маленькая часть айсберга»

Министерство спорта России и РФС обсуждают введение в российском футболе потолка зарплат, сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

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Источник: РИА "Новости"
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«С моей точки зрения, излишне большое внимание уделяется этому вопросу: отмена лимита, усиление лимита. Всегда вроде говорили, что лимит не самоцель и так далее и тому подобное. Если мы действительно хотим что-то изменить в положительную сторону, надо рассмотреть вопрос в комплексе. Лимит — один из аспектов.

Обсуждается также вопрос потолка заработных плат, но при этом должен решаться вопрос подготовки кадров, формирования мотивации выступления за сборную команду, создание максимально объективной конкурентной среды, объективные критерии попадания как в состав клубов, так и в состав сборной команды.


Весь этот перечень вопросов, насколько я знаю, [президент РФС] Александр Валерьевич Дюков каждому из этих вопросов уделяет большое внимание. Как и все специалисты Российского футбольного союза, Министерство спорта в этом отношении, конечно, будет максимально содействовать для того, чтобы были приняты меры, которые бы позволили российскому футболу быть более устойчивым, как в клубном аспекте, так и в аспекте подготовки сборных команд, и в аспекте подготовки кадров, развития детско-юношеского футбола, формирования спортивной инфраструктуры.

Поэтому лимит — это только какая-то маленькая часть айсберга, которая почему-то всем очень сильно видна и от которой, конечно же, наверное, многое зависит, но надо к этому подходить взвешенно», — сказал министр на Восточном экономическом форуме.

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