Миодраг Божович близок к тому, чтобы возглавить тульский «Арсенал»

Божович работал в России на протяжении 10 лет. В 2008 году он возглавил «Амкар», а впоследствии тренировал «Москву», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и тульский «Арсенал». «Крылья Советов» черногорский специалист возглавил в 2018 году, а летом 2020-го был отправлен в отставку. Также Миодраг занимал пост наставника «Црвены Звезды» и других клубов в Сербии и Черногории.