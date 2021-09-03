Божович в девятый раз возглавил клуб Российской премьер-лиги
Черногорский специалист Миодраг Божович назначен главным тренером тульского «Арсенала». Об этом сообщается на сайте клуба.
Черногорский специалист Миодраг Божович назначен главным тренером тульского «Арсенала». Об этом сообщается на сайте клуба.
Контракт с 53-летним тренером подписан на два года. Он сменил на этом посту Дмитрия Парфенова, который работал в клубе с 2 ноября 2020 года. Контракт с ним был расторгнут по соглашению сторон. Вместе с Парфеновым «Арсенал» покинули тренеры Юрий Ковтун, Андрей Данилов и специалист по физподготовке Мишель Хуфф дос Сантос.
«Арсенал» с Парфеновым в прошлом сезоне только в последнем туре сохранил место в Российской
Божович в России ранее возглавил «Амкар» (дважды), «Москву», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и «Крылья Советов».
Последним местом работы черногорца были «Крылья Советов», которые он возглавлял с октября 2018 года по июнь 2020-го. Под руководством Божовича «Ростов» становился обладателем Кубка России в сезоне 2013/14, с «Амкаром» он выходил в финал Кубка в сезоне 2007/08. Также он возглавлял «Црвену Звезду», которую в сезоне 2015/16 привел к победе в чемпионате Сербии.