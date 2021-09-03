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15:49 (мск), источник: РБК

Божович в девятый раз возглавил клуб Российской премьер-лиги

Черногорский специалист Миодраг Божович назначен главным тренером тульского «Арсенала». Об этом сообщается на сайте клуба.

Арсенал ТПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Контракт с 53-летним тренером подписан на два года. Он сменил на этом посту Дмитрия Парфенова, который работал в клубе с 2 ноября 2020 года. Контракт с ним был расторгнут по соглашению сторон. Вместе с Парфеновым «Арсенал» покинули тренеры Юрий Ковтун, Андрей Данилов и специалист по физподготовке Мишель Хуфф дос Сантос.

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«Арсенал» с Парфеновым в прошлом сезоне только в последнем туре сохранил место в Российской премьер-лиге, клуб занял 14-е место, а стыковые матчи были отменены. В этом сезоне клуб набрал 4 очка в 6 турах и занимает 15-е место.

Божович в России ранее возглавил «Амкар» (дважды), «Москву», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и «Крылья Советов».

В сезоне 2017/18 он также возглавлял «Арсенал», клуб тогда занял седьмое место в чемпионате.


Последним местом работы черногорца были «Крылья Советов», которые он возглавлял с октября 2018 года по июнь 2020-го. Под руководством Божовича «Ростов» становился обладателем Кубка России в сезоне 2013/14, с «Амкаром» он выходил в финал Кубка в сезоне 2007/08. Также он возглавлял «Црвену Звезду», которую в сезоне 2015/16 привел к победе в чемпионате Сербии.

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