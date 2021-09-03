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14:38 (мск), источник: Sports.Ru

Сердар Азмун: «У меня были предложения от “Лиона”, “Ромы”, “Байера” и “Тоттенхэма”. Их все отклонили»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун высказался о трансферных слухах.

Лион
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Источник: РИА "Новости"
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«Я никогда не говорил, что куда-то перехожу. Писали, что я прохожу медосмотр и обо всем договорился с какой-то командой. “Зенит” отклонил предложение “Лиона” в тот же день. У меня есть контракт, даже если бы я хотел уйти, клуб этого не позволит. У Роналду и Месси тоже есть контракт, они не могут покинуть свои команды. Это СМИ отправляли меня в другие клубы.

Я сам вообще ничего не говорил. Я сам устал от этих новостей. Каждое утро меня отправляют в новую команду. Пожалуйста, не пишите об этом. Если что случится, я скажу сам. У меня были предложения от “Лиона”, “Ромы”, “Байера” и “Тоттенхэма”. Все. Все предложения отклонили, в этом году я никуда не перейду. Если я захочу куда-то уйти, то уйду свободным агентом», — сказал игрок.

Контракт 26-летнего футболиста истекает в 2022 году.

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