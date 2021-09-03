Сердар Азмун: «У меня были предложения от “Лиона”, “Ромы”, “Байера” и “Тоттенхэма”. Их все отклонили»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун высказался о трансферных слухах.
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун высказался о трансферных слухах.
«Я никогда не говорил, что
Я сам вообще ничего не говорил. Я сам устал от этих новостей. Каждое утро меня отправляют в новую команду. Пожалуйста, не пишите об этом. Если что случится, я скажу сам. У меня были предложения от “Лиона”, “Ромы”, “Байера” и “Тоттенхэма”. Все. Все предложения отклонили, в этом году я никуда не перейду. Если я захочу
Контракт 26-летнего футболиста истекает в 2022 году.