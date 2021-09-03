Арсен Захарян: «Брюгге» делал предложение, но я уходить из «Динамо» не хотел. Хорошо, что так получилось"
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян в передаче «КраСава» рассказал о первых тратах после нового контракта и о том, куда мог уйти.
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян в передаче «КраСава» рассказал о первых тратах после нового контракта и о том, куда мог уйти.
— Что чувствует молодой человек, когда ему приходит смска не 30 тысяч рублей зарплата, а 35 тысяч евро? Вспомни тот день и о чем ты думал?
— Ну, не 35 тысяч евро, там меньше. А так, конечно, это намного лучше — больше возможностей и семье помочь и себе
— Перед тем, как был подписан новый контракт с «Динамо», бывший
— Бельгия — да, это был «Брюгге». Мы обсуждали с агентом это и вроде контракт уже прислали. Это уже от меня бы зависело, уходить не хочу, хотелось в «Динамо» остаться и хорошо, что так получилось. Насчет Германии не знаю, интерес был