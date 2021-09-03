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15:48 (мск), источник: Sport24

Арсен Захарян: «Брюгге» делал предложение, но я уходить из «Динамо» не хотел. Хорошо, что так получилось"

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян в передаче «КраСава» рассказал о первых тратах после нового контракта и о том, куда мог уйти.

Динамо
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Источник: РИА "Новости"

— Что чувствует молодой человек, когда ему приходит смска не 30 тысяч рублей зарплата, а 35 тысяч евро? Вспомни тот день и о чем ты думал?

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— Ну, не 35 тысяч евро, там меньше. А так, конечно, это намного лучше — больше возможностей и семье помочь и себе что-то купить.— Что ты купил родителям и брату, который везде таскал тебя за собой на футбольные площадки?— И брату, и папе купил по машине, это самое крупное. А так — квартиру снимаю родителям, семье, по мелочи — вещи, телефон.

— Перед тем, как был подписан новый контракт с «Динамо», бывший пресс-секретарь клуба Алексеев говорил, что у Захаряна было 2 предложения, Бельгия и Германия. Ты знаешь об этом и какие это были клубы?

— Бельгия — да, это был «Брюгге». Мы обсуждали с агентом это и вроде контракт уже прислали. Это уже от меня бы зависело, уходить не хочу, хотелось в «Динамо» остаться и хорошо, что так получилось. Насчет Германии не знаю, интерес был какой-то, но конкретики не было.

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