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16:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: ЦСКА арендует форварда «Милана» Кастильехо

ЦСКА арендует нападающего «Милана» Саму Кастильехо, сообщает Eurostavka.

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Источник: AFP 2021
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По информации источника, 26-летнему испанцу уже делают российскую визу. Сообщается, что футболист должен прибыть в Москву 7 сентября, в последний день трансферного окна в РПЛ.

Кастильехо выступает за «Милан» с лета 2018 года. В сезоне-2020/21 форвард забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи в 43 матчах за «россонери», в нынешнем сезоне игрок вышел на замену на последней минуте матча 2-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (4:1) и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 8 миллионов евро.

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Милан
4:1
Первый тайм: 4:1
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