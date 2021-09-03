Источник: ЦСКА арендует форварда «Милана» Кастильехо

По информации источника, 26-летнему испанцу уже делают российскую визу. Сообщается, что футболист должен прибыть в Москву 7 сентября, в последний день трансферного окна в РПЛ.

Кастильехо выступает за «Милан» с лета 2018 года. В сезоне-2020/21 форвард забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи в 43 матчах за «россонери», в нынешнем сезоне игрок вышел на замену на последней минуте матча 2-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (4:1) и не отличился результативными действиями.