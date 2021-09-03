РФС запретил «Локомотиву» регистрировать новых футболистов из-за долгов перед Кверквелией
Палата РФС по разрешению споров запретила «Локомотиву» регистрировать новых футболистов
Палата РФС по разрешению споров запретила «Локомотиву» регистрировать новых футболистов
29-летний грузин взыскал с клуба задолженности по дополнительному вознаграждению и премиальным выплатам. Палата по разрешению споров частично удовлетворила запрос футболиста, обязав «Локомотив» выплатить игроку дополнительную премию за достижение спортивных результатов в сезоне-2019/20, а также проценты за задержку выплаты задолженностей. На «Локомотив» наложен запрет на регистрацию новых футболистов до момента, пока клуб не выполнит обязательства перед Кверквелией.
Кверквелия выступал за «Локомотив» с февраля 2017 года. Сезон-2020/21 футболист провел на правах аренды в «Роторе», после чего покинул железнодорожников в связи с истечением контракта. В данный момент игрок находится без клуба.