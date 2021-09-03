РФС запретил «Локомотиву» регистрировать новых футболистов из-за долгов перед Кверквелией

29-летний грузин взыскал с клуба задолженности по дополнительному вознаграждению и премиальным выплатам. Палата по разрешению споров частично удовлетворила запрос футболиста, обязав «Локомотив» выплатить игроку дополнительную премию за достижение спортивных результатов в сезоне-2019/20, а также проценты за задержку выплаты задолженностей. На «Локомотив» наложен запрет на регистрацию новых футболистов до момента, пока клуб не выполнит обязательства перед Кверквелией.