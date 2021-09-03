«Зенит» продлил контракт с Дугласом Сантосом до 2026 года
Футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с бразильским защитником Дугласом Сантосом. Как сообщили 3 сентября в
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Футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с бразильским защитником Дугласом Сантосом. Как сообщили 3 сентября в
Полное имя игрока — Дуглас дос Сантос Жустино де Мело. Чемпион Олимпийских игр 2016 года в составе сборной Бразилии. За основную команду страны дебютировал 30 мая 2016-го в игре против сборной Панамы. Принимал участие в Кубке Америки.
За «Зенит» бразилец играет с 2019 года. В составе