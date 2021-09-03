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18:20 (мск), источник: Фонтанка

«Зенит» продлил контракт с Дугласом Сантосом до 2026 года

Футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с бразильским защитником Дугласом Сантосом. Как сообщили 3 сентября в пресс-службе команды, новое соглашение действует до окончания сезона-2025/26.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Полное имя игрока — Дуглас дос Сантос Жустино де Мело. Чемпион Олимпийских игр 2016 года в составе сборной Бразилии. За основную команду страны дебютировал 30 мая 2016-го в игре против сборной Панамы. Принимал участие в Кубке Америки.

За «Зенит» бразилец играет с 2019 года. В составе сине-бело-голубых провел 79 матчей, забил три мяча и сделал 19 результативных передач. Двукратный чемпион страны, обладатель национального Кубка и дважды победитель Суперкубка России.

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