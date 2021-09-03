«Зенит» продлил контракт с Дугласом Сантосом до 2026 года

Полное имя игрока — Дуглас дос Сантос Жустино де Мело. Чемпион Олимпийских игр 2016 года в составе сборной Бразилии. За основную команду страны дебютировал 30 мая 2016-го в игре против сборной Панамы. Принимал участие в Кубке Америки.