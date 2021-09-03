«Мы не горели желанием продавать Константина»: гендиректор ЦСКА объяснил переход Марадишвили в «Локо»

Марадишвили — воспитанник ЦСКА. В сезоне-2021/22 футболист провел 3 матча за армейцев, на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.

— Почему ЦСКА продал молодого полузащитника Константина Марадишвили в «Локомотив»?

— Футболист обозначил желание перейти в «Локомотив» через своего отца — Кобу. Мы хотели, чтобы игрок остался в ЦСКА. Я очень много встреч провел с папой Константина. Даже к Евгению Ленноровичу он в итоге сходил на прием, пообщался. Мы пытались убедить их не торопиться, остаться в нашем клубе. Все-таки игрок находится только в начале своей взрослой карьеры. В том числе готовы были улучшить и финансовые условия, несмотря на то что у Марадишвили четырехлетний действующий контракт, в котором четко прописана система повышения зарплаты в зависимости от сыгранных матчей.

Однако позиция игрока не изменилась. Я с большим уважением отношусь к отцу Константина, у нас с ним давние хорошие отношения. Его позицию понять тоже можно. Он делал все для того, чтобы его сын получил такой шанс.

Речь все-таки идет о клубе, сопоставимом по уровню с ЦСКА. Как я понимаю, в «Локомотиве» Марадишвили обещали место в стартовом составе. Кроме того, многократное увеличение заработной платы. В нашем клубе на данный момент такие условия неприемлемы в связи с устоявшейся, сбалансированной и хорошо зарекомендовавшей себя системой оплаты труда молодых футболистов.

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— Значит, инициатива исходила от игрока?

— Да, безусловно. Повторюсь: мы не горели желанием расставаться с Константином. В наши планы это не входило, так же как и с Наиром Тикнизяном. Но в такой ситуации мы могли либо пойти на принцип и наложить вето на трансфер, имея на руках действующий длительный трудовой договор, либо попытаться добиться хороших условий для ЦСКА в ходе переговоров. Что, собственно, и было сделано. Мы в итоге пошли вторым путем. То есть если кто-то из игроков из нашего клуба решил уйти и при этом ЦСКА получает за него достойное предложение, то его надо отпускать.

— Достойное предложение — это 7 миллионов евро, о которых писали СМИ?