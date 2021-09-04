Захарян о «Зените»: «Нет, я в Европу хочу на 100 процентов»
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян заявил, что хочет играть в европейском клубе.
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян заявил, что хочет играть в европейском клубе.
— Если через год придет «Зенит» и даст 30 млн евро, а «Динамо» согласится, пойдешь за большим рублем или будешь ждать шанс в Европе?
— Нет, я хочу в Европе на 100 процентов, — сказал Захарян в беседе с блогером Евгением Савиным.
Контракт Захаряна с «Динамо» истекает через 3 сезона. Сейчас его отступные — 15 млн евро, а затем она увеличится до 30 млн.