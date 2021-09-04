Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
16:00
Финляндия
Казахстан
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Кипр
Россия
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Словения
Мальта
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Ирландия
Азербайджан
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Сербия
Люксембург
Футбол. Чемпионат мира
19:00
Латвия
Норвегия
Футбол. Сборные
19:45
Катар
Португалия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Словакия
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Украина
Франция
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Фарерские острова
Дания
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Израиль
Австрия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Шотландия
Молдавия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Гибралтар
Турция
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Нидерланды
Черногория
Футбол. Сборные
21:45
Босния и Герцеговина
Кувейт
Все события
Фоторепортажи
30Ничья «Локо» и «Зенита»
32Все участники Лиги чемпионов по группам
12:26 (мск), источник: Sports.Ru

Захарян о «Зените»: «Нет, я в Европу хочу на 100 процентов»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян заявил, что хочет играть в европейском клубе.

Динамо
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

— Если через год придет «Зенит» и даст 30 млн евро, а «Динамо» согласится, пойдешь за большим рублем или будешь ждать шанс в Европе?

— Нет, я хочу в Европе на 100 процентов, — сказал Захарян в беседе с блогером Евгением Савиным.

Контракт Захаряна с «Динамо» истекает через 3 сезона. Сейчас его отступные — 15 млн евро, а затем она увеличится до 30 млн.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Российские футболисты на выезде сыграют с командой Кипра
Дождались! Что нужно знать о возвращении НХЛ на Олимпийские игры
Сафронов снова выиграл золото Паралимпиады с мировым рекордом
«Манчестер Юнайтед» столкнулся с нехваткой футболок Роналду
Молодежка опять разочаровала. Испания легко раскатала Россию
Карпин обязан побеждать: анонс матча Кипр – Россия
Россия победит, Бельгия и Франция возьмут три очка: ставки дня
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь