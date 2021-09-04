Захарян о «Зените»: «Нет, я в Европу хочу на 100 процентов»

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— Если через год придет «Зенит» и даст 30 млн евро, а «Динамо» согласится, пойдешь за большим рублем или будешь ждать шанс в Европе?

— Нет, я хочу в Европе на 100 процентов, — сказал Захарян в беседе с блогером Евгением Савиным.

Контракт Захаряна с «Динамо» истекает через 3 сезона. Сейчас его отступные — 15 млн евро, а затем она увеличится до 30 млн.