В «Спартаке» заявили, что Руй Витория пользуется полной поддержкой руководства
В «Спартаке» заявили, что главный тренер
В «Спартаке» заявили, что главный тренер
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Витория возглавил «Спартак» перед началом нынешнего сезона. Португальский специалист сменил на этом посту Доменико Тедеско, который отказался продлевать контракт с клубом. Под руководством Витории «Спартак» стартовал неудачно. Москвичи не смогли пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив в квалификации турнира «Бенфике» по сумме двух матчей со счётом 0:4.
В РПЛ у команды дела также складываются неудачно. В шести турах