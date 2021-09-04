В «Спартаке» заявили, что Руй Витория пользуется полной поддержкой руководства

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«А разве кто-то в клубе разве говорил, что Руй уходит? Он пользуется полной поддержкой руководства. Сегодня, например, Витория долго общался с Леонидом Федуном и Евгением Мележиковым, обсуждались текущие дела в команде и пути выхода из сложной ситуации», — сообщили в пресс-службе «Спартака» корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Витория возглавил «Спартак» перед началом нынешнего сезона. Португальский специалист сменил на этом посту Доменико Тедеско, который отказался продлевать контракт с клубом. Под руководством Витории «Спартак» стартовал неудачно. Москвичи не смогли пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив в квалификации турнира «Бенфике» по сумме двух матчей со счётом 0:4.