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16:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» представил Керка и Анджорина красочным роликом

«Локомотив» презентовал полузащитников Гирано Керка и Фаустино Анджорина красочным видеороликом. Пресс-служба железнодорожников разместила его в своём «инстаграме».

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Анджорин провёл за основную команду «Челси» пять матчей, результативными действиями не отметился. Одной из встреч стала игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 2020/2021 с «Краснодаром» (1:1), в которой Фаустино сыграл 80 минут. За молодёжную команду «Челси» Анджорин провёл 35 матчей, забил 16 голов, отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в € 2,3 млн.

Керк выступал за основную команду «Утрехта» с 2014 года. В минувшем сезоне Керк забил 8 мячей и сделал 4 голевые передачи в 36 матчах чемпионата Нидерландов. В сезоне-2021/2022 он провёл за «Утрехт» два матча, но результативными действиями не отметился. Минувшим летом интерес к Гирано проявляли «Верона», «Кальяри» и «Лидс».

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