Ларссон рассказал, что летом «Спартак» отклонил предложения по нему от европейских клубов
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, что московский клуб отклонил несколько предложений по нему от европейских клубов.
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, что московский клуб отклонил несколько предложений по нему от европейских клубов.
«Да, у меня были предложения. О том, от каких клубов они были и насколько я был близок к переходу, говорить не стану, не хочется углубляться. Но возможности действительно были. Предложения тоже были, но “Спартак” их не принял. Впрочем, “Спартак” — это мой клуб и работодатель. У меня есть контракт, я должен это уважать. В клубе знают, чего я хочу.
Посмотрим, что произойдет в будущем. Сейчас я сфокусирован на “Спартаке”, у нас впереди тяжелый групповой этап Лиги Европы, но это хороший вариант заявить о себе. Я хочу сосредоточиться на этом, но у меня есть амбиции для следующего шага», — приводит Fotbollskanalen слова Ларссона.
Ларссон выступает за «Спартак» с августа 2019 года. В сезоне-2021/22 форвард провел 8 матчей за