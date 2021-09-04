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14Карпин начал с нулей
30«Спартак» против Парфенова: красно-белые упустили победу в Туле
16:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ларссон рассказал, что летом «Спартак» отклонил предложения по нему от европейских клубов

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, что московский клуб отклонил несколько предложений по нему от европейских клубов.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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«Да, у меня были предложения. О том, от каких клубов они были и насколько я был близок к переходу, говорить не стану, не хочется углубляться. Но возможности действительно были. Предложения тоже были, но “Спартак” их не принял. Впрочем, “Спартак” — это мой клуб и работодатель. У меня есть контракт, я должен это уважать. В клубе знают, чего я хочу.

Посмотрим, что произойдет в будущем. Сейчас я сфокусирован на “Спартаке”, у нас впереди тяжелый групповой этап Лиги Европы, но это хороший вариант заявить о себе. Я хочу сосредоточиться на этом, но у меня есть амбиции для следующего шага», — приводит Fotbollskanalen слова Ларссона.


Ларссон выступает за «Спартак» с августа 2019 года. В сезоне-2021/22 форвард провел 8 матчей за красно-белых и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего шведа в 15 миллионов евро.

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