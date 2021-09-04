«Локомотив» был готов заплатить за 18-летнего нападающего «Хайдука» 10 миллионов евро

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Московский клуб предложил хорватскому клубу 10 миллионов евро за 18-летнего игрока. Однако предложение было отклонено, так как клуб из Сплита не хотел с ним расставаться в текущее трансферное окно.

В новом сезоне на счету Биука 7 матчей на клубном уровне. Результативными действиями он не отметился.