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16:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» был готов заплатить за 18-летнего нападающего «Хайдука» 10 миллионов евро

«Локомотив» заинтересован в подписании нападающего «Хайдука» Стипе Биука, сообщает Sportske Novosti.

Локомотив
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Источник: РИА "Новости"
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Московский клуб предложил хорватскому клубу 10 миллионов евро за 18-летнего игрока. Однако предложение было отклонено, так как клуб из Сплита не хотел с ним расставаться в текущее трансферное окно.

В новом сезоне на счету Биука 7 матчей на клубном уровне. Результативными действиями он не отметился.

В прошлом сезоне за «Хайдук» вингер сыграл 12 матчей, забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи. Контракт Стипе с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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