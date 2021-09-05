Азмун может бесплатно уйти в «Рому» следующим летом. В игроке лично заинтересован Моуринью

Интерес к иранскому форварду сохраняет римская «Рома», информирует Siamo la Roma со ссылкой на Corriere dello Sport.

Согласно сведениям источника, «Рома» намерена бесплатно подписать Азмуна летом 2022 года, когда игрок станет свободным агентом.

Сам Сердар положительно смотрит на перспективу перехода в стан «волков».

Руководство и тренерский штаб «Ромы» считают, что форвард «Зенита» станет равноценной заменой для Борхи Майораля, который вернётся в «Реал» по окончании аренды. В кандидатуре Сердара Азмуна лично заинтересован главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью.