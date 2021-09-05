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13:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Азмун может бесплатно уйти в «Рому» следующим летом. В игроке лично заинтересован Моуринью

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун по-прежнему может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

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Источник: РИА "Новости"

Интерес к иранскому форварду сохраняет римская «Рома», информирует Siamo la Roma со ссылкой на Corriere dello Sport.

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Согласно сведениям источника, «Рома» намерена бесплатно подписать Азмуна летом 2022 года, когда игрок станет свободным агентом.

Сам Сердар положительно смотрит на перспективу перехода в стан «волков».

Руководство и тренерский штаб «Ромы» считают, что форвард «Зенита» станет равноценной заменой для Борхи Майораля, который вернётся в «Реал» по окончании аренды. В кандидатуре Сердара Азмуна лично заинтересован главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что «Зенит» оценивает игрока в € 20 млн. Интерес к иранцу также приписывали «Наполи», «Лацио», «Лиону», «Фенербахче», «Вильярреалу», «Байеру» и «Интеру».

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