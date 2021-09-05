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19:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» в товарищеском матче победил ЦСКА

«Локомотив» в товарищеском матче победил ЦСКА со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «ВЭБ Арене».

Локомотив
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Голы в составе железнодорожников забили Данил Куликов (с пенальти) и Андрей Никитин. У армейцев отличился 18-летний Эдуард Багринцев.

Нидерландский хавбек Джирано Керк провел первый матч за «Локомотив» и отличился голевой передачей.

В матче 7-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА в гостях сыграет с «Арсеналом» (12 сентября), а «Локомотив» на своем поле примет «Крылья Советов» (11 сентября).

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