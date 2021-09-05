«Локомотив» в товарищеском матче победил ЦСКА

Голы в составе железнодорожников забили Данил Куликов (с пенальти) и Андрей Никитин. У армейцев отличился 18-летний Эдуард Багринцев.

Нидерландский хавбек Джирано Керк провел первый матч за «Локомотив» и отличился голевой передачей.