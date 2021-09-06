Переговоры ЦСКА с «Миланом» по Кастильехо застопорились. Итальянцы ждут улучшенного предложения
Переход полузащитника «Милана» Саму Кастильехо в ЦСКА находится под угрозой срыва.
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Переход полузащитника «Милана» Саму Кастильехо в ЦСКА находится под угрозой срыва.
Ранее сообщалось, что клубы достигли договоренности об аренде футболиста без права выкупа. Тем не менее, по информации итальянского журналиста Даниэле Лонго, в переговорах сторон нет никакого прогресса. Судя по словам источника, загвоздка в сумме сделки. Лонго пишет, что армейцам нужно увеличить свое предложение. На это у москвичей есть чуть менее двух суток, пока не закроется трансферное окно в России.
Кастильехо перешел в «Милан» из «Вильярреала» в 2018 году за 21 миллион евро. В составе «россонери» 26-летний игрок провел 109 матчей, забил 10 голов и сделал 13 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 8 миллионов евро.