Переговоры ЦСКА с «Миланом» по Кастильехо застопорились. Итальянцы ждут улучшенного предложения

Ранее сообщалось, что клубы достигли договоренности об аренде футболиста без права выкупа. Тем не менее, по информации итальянского журналиста Даниэле Лонго, в переговорах сторон нет никакого прогресса. Судя по словам источника, загвоздка в сумме сделки. Лонго пишет, что армейцам нужно увеличить свое предложение. На это у москвичей есть чуть менее двух суток, пока не закроется трансферное окно в России.