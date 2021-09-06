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10:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Каких трансферов ждать от топ-клубов РПЛ перед закрытием окна. «Спартак» купит опорника?

Есть ещё один день, чтобы сделать последние покупки.

Спартак
ЦСКА
Динамо
Локомотив
Краснодар
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Источник: РИА "Новости"
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В РПЛ, в отличие от топ-лиг Европы, летнее трансферное окно слегка зацепилось за осень. Последние переходы в чемпионате России можно делать до 7 сентября. Правда, мы в этом смысле не исключение — например, в Чехии и Турции окно закроется на день позже, чем у нас, а в Израиле вообще в середине месяца. Очевидно, лишняя неделя даёт представителям РПЛ возможность подписать кого-то из тех игроков, которых не сумели пристроить за лето топ-клубы Европы. Да и с внутрироссийскими отложенными трансферами наконец разобраться.

Чего ждать на финише заявочной кампании от традиционных лидеров нашего чемпионата — «Зенита», «Спартака», «Локомотива», ЦСКА, «Динамо» и «Краснодара»? Разбираемся в вопросе. Кажется, ещё не все сделки совершены.

«Зенит»

Чемпион России, судя по всему, закончил летнюю трансферную кампанию. «Зенит» уже подал заявку на групповой этап Лиги чемпионов, а брать кого-то под РПЛ особого смысла нет. Удивительно, но санкт-петербургский клуб толком не усилился для выступления в ЛЧ. Только выкупил у «Ростова» арендованного Дмитрия Чистякова, а в остальном просто заменил ушедших примерно равными по классу игроками: место голкипера Андрея Лунёва занял Станислав Крицюк из «Жил Висенте», а легионерскую позицию после ухода Себастьяна Дриусси заполнил Клаудиньо из «Ред Булл Брагантино». По данным Transfermarkt, «Зенит» потратил € 17,25 млн — даже меньше, чем «Локомотив» и «Краснодар».

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«Спартак»

У «Спартака» оставались две старые болячки — правый защитник и опорный полузащитник. Первую проблему решили, пусть и сомнительным способом «лечения»: подписали Максимилиано Кофрие. Что касается опорника, то новичок может быть только российским игроком, поскольку все опции для легионеров заняты. Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков признался, что иностранца в это окно купить уже не получится. Возможно, красно-белые подпишут Данила Глебова из «Ростова». Однако ростовский клуб не хочет отпускать Глебова, пока не найдёт ему достойную замену. А вот трансфер левого защитника «Балтики» Артёма Макарчука, похоже, сорвался.

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«Локомотив»

Исходя из сообщений инсайдеров, казалось, что «Локомотив» готовит распродажу ведущих игроков, а оказалось наоборот: железнодорожники — лидеры этого сезона на трансферном рынке РПЛ. И не факт, что столичный клуб остановится на том, что потратит € 30,18 млн. По слухам, «Локомотив» пытался купить ещё полузащитника «Хайдука» Стипе Биука и вингера «Зенита» Андрея Мостового. В случае с российским игроком существовал вариант его обмена на Антона Миранчука, но, похоже, он отпал из-за травмы хавбека железнодорожников. Для трансфера легионера надо избавляться от кого-то из своих иностранцев. Кандидатом на выход был Пабло, однако центральный защитник пока в команде.

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ЦСКА

Продав в «Вест Хэм» Николу Влашича, армейцы никого не купили на место хорвата. Тем не менее трансфер нового легионера близок. Московский клуб договорился с «Миланом» об аренде Саму Кастильехо и ждёт решения самого 26-летнего игрока. Испанец продолжает размышлять над тем, стоит ли менять Серию А на РПЛ и, кажется, готов рискнуть. Кастильехо провёл за «Милан» 109 матчей, забил 10 голов и отдал 13 голевых передач. Помимо того, ЦСКА, как и «Зенит», претендовал на Миранчука, но так и не сделал официального предложения. В последние дни появлялась информация о возможном уходе из команды Вадима Карпова, Бруно Фукса и Кристияна Бистровича, а этим игрокам тоже потребуется замена.

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«Динамо»

«Динамо» искало ещё одного форварда, но не смогло решить задачу до начала осени. Сообщалось, что бело-голубые договорились с «Бордо» о покупке Хван Ый Джо за € 13 млн, вот только сам южнокорейский футболист отказался продолжать карьеру в России. Теперь динамовцам остаётся либо подписать того, кто шёл в шорт-листе ниже корейца, либо отложить покупку качественного форварда до зимы. По всей видимости, в случае появления в команде нового игрока атаки куда-то уйдёт Сильвестр Игбун, так как нужно освобождать место в заявке для легионера. Информации о возможных трансферах российских игроков с участием «Динамо» нет.

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«Краснодар»

Клуб Сергея Галицкого имеет шанс опередить «Локомотив» по сумме, потраченной на новичков в это окно, если успеет закрыть трансфер центрального защитника. «Краснодару» нужен настоящий лидер в линию обороны. По данным Fotomaç, новичком «быков» может стать Маркао — тот самый бразилец, который недавно ударил партнёра по команде прямо на поле и заработал восьмиматчевую дисквалификацию. Летом писали об интересе к Маркао со стороны «Зенита» и «Спартака», но центрбек до сих пор не доехал до России. Если верить турецким журналистам, «Краснодар» предлагает за бразильца € 8 млн, а «Галатасарай» просит € 12 млн. В конце концов могут договориться на «десяточку».

Анатолий Романов

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