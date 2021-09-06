Каких трансферов ждать от топ-клубов РПЛ перед закрытием окна. «Спартак» купит опорника?
Есть ещё один день, чтобы сделать последние покупки.
В РПЛ, в отличие от
Чего ждать на финише заявочной кампании от традиционных лидеров нашего чемпионата — «Зенита», «Спартака», «Локомотива», ЦСКА, «Динамо» и «Краснодара»? Разбираемся в вопросе. Кажется, ещё не все сделки совершены.
Чемпион России, судя по всему, закончил летнюю трансферную кампанию. «Зенит» уже подал заявку на групповой этап Лиги чемпионов, а брать
У «Спартака» оставались две старые болячки — правый защитник и опорный полузащитник. Первую проблему решили, пусть и сомнительным способом «лечения»: подписали Максимилиано Кофрие. Что касается опорника, то новичок может быть только российским игроком, поскольку все опции для легионеров заняты. Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков признался, что иностранца в это окно купить уже не получится. Возможно,
Исходя из сообщений инсайдеров, казалось, что «Локомотив» готовит распродажу ведущих игроков, а оказалось наоборот: железнодорожники — лидеры этого сезона на трансферном рынке РПЛ. И не факт, что столичный клуб остановится на том, что потратит € 30,18 млн. По слухам, «Локомотив» пытался купить ещё полузащитника «Хайдука» Стипе Биука и вингера «Зенита» Андрея Мостового. В случае с российским игроком существовал вариант его обмена на Антона Миранчука, но, похоже, он отпал
Продав в «Вест Хэм» Николу Влашича, армейцы никого не купили на место хорвата. Тем не менее трансфер нового легионера близок. Московский клуб договорился с «Миланом» об аренде Саму Кастильехо и ждёт решения самого 26-летнего игрока. Испанец продолжает размышлять над тем, стоит ли менять Серию А на РПЛ и, кажется, готов рискнуть. Кастильехо провёл за «Милан» 109 матчей, забил 10 голов и отдал 13 голевых передач. Помимо того, ЦСКА, как и «Зенит», претендовал на Миранчука, но так и не сделал официального предложения. В последние дни появлялась информация о возможном уходе из команды Вадима Карпова, Бруно Фукса и Кристияна Бистровича, а этим игрокам тоже потребуется замена.
«Динамо» искало ещё одного форварда, но не смогло решить задачу до начала осени. Сообщалось, что
Клуб Сергея Галицкого имеет шанс опередить «Локомотив» по сумме, потраченной на новичков в это окно, если успеет закрыть трансфер центрального защитника. «Краснодару» нужен настоящий лидер в линию обороны. По данным Fotomaç, новичком «быков» может стать Маркао — тот самый бразилец, который недавно ударил партнёра по команде прямо на поле и заработал восьмиматчевую дисквалификацию. Летом писали об интересе к Маркао со стороны «Зенита» и «Спартака», но центрбек до сих пор не доехал до России. Если верить турецким журналистам, «Краснодар» предлагает за бразильца € 8 млн, а «Галатасарай» просит € 12 млн. В конце концов могут договориться на «десяточку».
Анатолий Романов