СМИ: «Зенит» интересуется нападающим «Рейнджерс» и сборной Колумбии Морелосом
«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Рейнджерс» Альфредо Морелосу.
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«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Рейнджерс» Альфредо Морелосу.
Как сообщает todofichajes, 25-летний колумбиец был близок к переходу в «Порту», однако в итоге переговоры с португальским клубом сорвались. Теперь у футболиста остается лишь два варианта: «Зенит» и «Бешикташ».
Отмечается, что Морелос желает сменить клуб, чтобы играть в Лиге чемпионов. «Рейнджерс» запрашивает за своего футболиста 15 млн евро.
В нынешнем сезоне форвард провел 7 матчей за «Рейнджерс», забил три гола и отдал одну результативную передачу. Также на его счету 10 игр и один мяч в составе сборной Колумбии.