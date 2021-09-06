СМИ: «Зенит» интересуется нападающим «Рейнджерс» и сборной Колумбии Морелосом

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Как сообщает todofichajes, 25-летний колумбиец был близок к переходу в «Порту», однако в итоге переговоры с португальским клубом сорвались. Теперь у футболиста остается лишь два варианта: «Зенит» и «Бешикташ».

Отмечается, что Морелос желает сменить клуб, чтобы играть в Лиге чемпионов. «Рейнджерс» запрашивает за своего футболиста 15 млн евро.