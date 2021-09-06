Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
5.09
Косово
Греция
11
Футбол. Чемпионат мира
5.09
Испания
Грузия
40
Футбол. Чемпионат мира
5.09
Швейцария
Италия
00
Футбол. Чемпионат мира
5.09
Бельгия
Чехия
30
Футбол. Чемпионат мира
5.09
Сан-Марино
Польша
17
Футбол. Чемпионат мира
5.09
Германия
Армения
60
Футбол. Чемпионат мира
5.09
Румыния
Лихтенштейн
20
Все события
Фоторепортажи
10Первая победа Карпина во главе сборной
7ФК «Уфа» в домашнем матче отнял очки у чемпиона России
10:30 (мск), источник: Sports.Ru

«Локо» о Камано: «Прилагаем все усилия, чтобы он вылетел из Гвинеи». В стране — военный переворот

«Локомотив» выступил с заявлением в связи с ситуацией в Гвинее, где находится форвард сборной этой страны Франсуа Камано.

Локомотив
ГвинеяПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Сообщалось, что матч отбора ЧМ-2022 между национальными командами Гвинеи и Марокко не состоится сегодня из-за военного переворота в стране.

«Футбольный клуб “Локомотив” прилагает все усилия, чтобы нападающий железнодорожников смог вылететь из Гвинеи и присоединиться к команде в Москве. Напомним, что из-за сложной политической ситуации в Гвинее на данный момент заблокированы все пути въезда и выезда из страны, где сейчас находится наш игрок. ФК “Локомотив” предпринял все возможные на данный момент действия и продолжает следить за развитием ситуации. Франсуа находится в своем доме, на постоянной связи с сотрудниками клуба», — говорится в заявлении московского клуба.

Читайте также
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Матч сборных Бразилии и Аргентины обернулся диким скандалом
Последний день трансферного окна в РПЛ: Каких переходов ждать?
Сборная Италии установила рекордную беспроигрышную серию
Переход Кастильехо в ЦСКА находится под угрозой срыва
Сборная Аргентины улетела из Бразилии после прерванного матча ЧМ
Дибала хочет получать больше, чем ему предлагает «Ювентус»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь