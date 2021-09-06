«Локо» о Камано: «Прилагаем все усилия, чтобы он вылетел из Гвинеи». В стране — военный переворот
«Локомотив» выступил с заявлением в связи с ситуацией в Гвинее, где находится форвард сборной этой страны Франсуа Камано.
«Локомотив» выступил с заявлением в связи с ситуацией в Гвинее, где находится форвард сборной этой страны Франсуа Камано.
Сообщалось, что матч отбора ЧМ-2022 между национальными командами Гвинеи и Марокко не состоится сегодня
«Футбольный клуб “Локомотив” прилагает все усилия, чтобы нападающий железнодорожников смог вылететь из Гвинеи и присоединиться к команде в Москве. Напомним, что