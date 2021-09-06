«Локо» о Камано: «Прилагаем все усилия, чтобы он вылетел из Гвинеи». В стране — военный переворот

«Футбольный клуб “Локомотив” прилагает все усилия, чтобы нападающий железнодорожников смог вылететь из Гвинеи и присоединиться к команде в Москве. Напомним, что из-за сложной политической ситуации в Гвинее на данный момент заблокированы все пути въезда и выезда из страны, где сейчас находится наш игрок. ФК “Локомотив” предпринял все возможные на данный момент действия и продолжает следить за развитием ситуации. Франсуа находится в своем доме, на постоянной связи с сотрудниками клуба», — говорится в заявлении московского клуба.