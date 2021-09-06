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11:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» намерен арендовать хавбека «Бенфики» Габриэла

Бразильский полузащитник «Бенфики» Габриэл Пирес может перейти в «Ростов», сообщает A Bola.

Ростов
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По информации источника, ростовский клуб заинтересован в аренде 27-летнего бразильского футболиста. Отмечается, что завершить сделку будет непросто, так как переговоры между сторонами ещё не завершены, а летнее трансферное окно в России закрывается уже завтра, 7 сентября. В июле сообщалось, что Пирес может перейти в московский «Спартак».

Напомним, Габриэл выступает за «Бенфику» с 2018 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл в чемпионате Португалии 20 матчей, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи. Ранее Габриэл выступал за такие клубы, как «Ювентус», «Специя», «Пескара», «Ливорно», «Леганес» и другие команды.

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