Селюк: если «Локомотив» обратится ко мне — вывезу Камано из Гвинеи!
Агент Дмитрий Селюк высказался о ситуации с нападающим «Локомотива» Франсуа Камано, который не может вернуться в Москву
Агент Дмитрий Селюк высказался о ситуации с нападающим «Локомотива» Франсуа Камано, который не может вернуться в Москву
«У меня были подобные ситуации. Был, конечно, не военный переворот, действия происходили в Кот-Д’Ивуаре. Да и в Африке практически невозможно закрыть границы, поэтому всегда можно найти выход из положения. Например, Нигерия была в своё время закрыта, некоторые ребята переезжали на автобусе в Бенин и улетали оттуда. Если я сейчас скажу? где и какой человек переходил границу — будет не совсем этично.
Я уверен, что этот вопрос можно решить. Просто нужно обратиться к тем людям, которые могут помочь “Локомотиву” и Франсуа. Скажу так, если “Локомотив” обратится ко мне — вывезу Камано из Гвинеи!
Даже, если говорить проще, сейчас