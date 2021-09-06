Селюк: если «Локомотив» обратится ко мне — вывезу Камано из Гвинеи!

«У меня были подобные ситуации. Был, конечно, не военный переворот, действия происходили в Кот-Д’Ивуаре. Да и в Африке практически невозможно закрыть границы, поэтому всегда можно найти выход из положения. Например, Нигерия была в своё время закрыта, некоторые ребята переезжали на автобусе в Бенин и улетали оттуда. Если я сейчас скажу? где и какой человек переходил границу — будет не совсем этично.



Я уверен, что этот вопрос можно решить. Просто нужно обратиться к тем людям, которые могут помочь “Локомотиву” и Франсуа. Скажу так, если “Локомотив” обратится ко мне — вывезу Камано из Гвинеи!





Даже, если говорить проще, сейчас из-за пандемии ничего не двигалось. Люди ехали через другие страны. Если в Гвинее всё закрыто, через соседнее государство можно улететь. Переехать в него на машине или автобусе. Да и Камано зарабатывает столько, что вопрос решается очень легко: дать чуть-чуть денег и его вывезут, как угодно и куда угодно. Для “Локомотива” главное, чтобы не частями», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.