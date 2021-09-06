Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
5.09
Румыния
Лихтенштейн
20
Футбол. Чемпионат мира
5.09
Германия
Армения
60
Футбол. Чемпионат мира
5.09
Сан-Марино
Польша
17
Футбол. Чемпионат мира
5.09
Бельгия
Чехия
30
Футбол. Чемпионат мира
5.09
Швейцария
Италия
00
Футбол. Чемпионат мира
5.09
Испания
Грузия
40
Все события
Фоторепортажи
30Карпин проверял силу и толкался с футболистами. Как Россия готовится к Хорватии (фото)
25Удар Ласицкене, рекорд Акинфеева, дебютный гол Яковлева: ЦСКА обыграл «Ахмат»
16:06 (мск), источник: Матч ТВ

Орье, Давид Луиз, Уилшер, Фернандо и еще 10 заметных свободных агентов. Кто-то из них может оказаться в РПЛ

Даже очень крутые игроки иногда не могут найти себе клуб.

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

Серж Орье

  • Правый защитник, 28 лет.
  • Последний клуб: «Тоттенхэм».

Самый дорогой лот на рынке свободных агентов. Трансферная стоимость ивуарийца оценивается в 20 млн евро, но платить этих денег сейчас не нужно. Орье расторг контракт в конце августа и сейчас рассматривает несколько предложений. Статус свободного агента позволяет ему подписывать контракты с клубами даже из тех стран, где летнее окно уже закрылось. К нему есть интерес во Франции, а также в Турции и России. Год назад много писали о возможном переходе Орье в «Спартак», и это были не просто слухи. Бывший генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов рассказывал об этом подробно:

 — Мы договорились о цене 8,5 млн евро. Никто в это не верит, но это факт, — говорил Газизов в интервью «Чемпионату». — При этом футболист тоже хотел перейти к нам, несмотря на семейные проблемы. Но когда в СМИ пошли сливы, что мы хотим купить Орье, ему начали названивать агенты. Все хотят навариться на «Спартаке». Причём звонили не только российские агенты, но и зарубежные. Шумиха Орье не понравилось, это наложилось на семейную историю. Мы решили, что дальше продавливать ситуацию не стоит.

Во время загрузки произошла ошибка.

Проблема с правым флангом обороны в «Спартаке» никуда не делась, а клуб в летнее окно на трансферы почти не тратился, если не считать скромное подписание Кофрие. На трансфер Орье денег тратить не надо, только найти 7−8 млн евро на двухлетний контракт.

Давид Луиз

  • Центральный защитник, 34 года.
  • Последний клуб: «Арсенал».

Бразилец уже два месяца сидит без клуба. Сначала его сватали в МЛС, потом прошла новость о скором переходе в турецкий «Адана Демирспор», но Луиз пока так ни с кем и не подписался. В последние годы бывший игрок сборной Бразилии заметно сдал, но по-прежнему рассчитывает на хороший контракт в районе 4 млн евро. Желающих подписать опытного защитника за такие деньги до сих пор не нашлось.

Во время загрузки произошла ошибка.

Карлос Тевес

  • Нападающий, 37 лет.
  • Последний клуб: «Бока Хуниорс».

Горе в семье ускорило процесс расставания с родным клубом Тевеса. Свое решение Карлос объяснил желанием проводить больше времени с мамой после смерти отца. «Если я еще сыграю, то не в “Боке”, — говорил Тевес в июне. О завершении карьеры бывший нападающий “МЮ”, “Ман Сити” и “Ювентуса” пока не объявлял, но если в ближайшее время он не найдет себе команду, игровой путь подойдет к концу сам собой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Франк Рибери

  • Крайний нападающий, 38 лет.
  • Последний клуб: «Фиорентина».

Легенда «Баварии» тоже не спешит окончательно завязывать с футболом. Летом он искал варианты в такой знакомой ему Бундеслиге, но договориться ни с кем так и не удалось. В итоге подвернулся вариант с вышедшей в серию А «Салернитаной». Контракт еще не подписан, но все к этому идет. Суперветеран станет самым высокооплачиваемым игроком скромной команды с окладом в 1,5 млн евро в год.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фернандо

  • Опорный полузащитник, 29 лет.
  • Последний клуб: «Бэйцзин Гоань».

Два года назад бразилец отправился на заработки в Китай, а в «Спартаке» с тех пор игрока схожего уровня в центр поля так и не нашли. Сейчас Фернандо свободен, но руководство клуба не спешит возвращать любимца болельщиков. «Спартаку» нужно вписаться в лимит, а свободных вакансий для иностранцев нет. При этом клуб подписывает ноунейма из чемпионата Бельгии, который и занял последнее вакантное место.

Агент Фернандо в интервью Sport24 дал понять, что «Спартак» прощупывал почву в отношении бразильца, но не слишком активно.

 — Из «Спартака» предложений не поступало. Был только один контакт, но они утверждали, что в клубе нет места для иностранца из-за лимита на легионеров. Сейчас это делает невозможным любой разговор по переходу Фернандо. Мы никуда не торопимся, но я не могу зависеть от «Спартака», потому что мы даже не знаем, будет ли какое-то предложение от клуба. У нас нет гарантии, что это произойдет. К Фернандо был интерес от других российских клубов, но он очень любит «Спартак».

Во время загрузки произошла ошибка.

Рабочая схема приглашение Фернандо существует: для этого просто нужно исключить из заявки Хендрикса. Расторгнуть с голландцем контракт или отправить его до зимы в «Спартак-2».

Элиаким Мангала

  • Центральный защитник, 30 лет.
  • Последний клуб: «Валенсия».

Когда-то за этого парня «Ман Сити» платил «Порту» 45 млн евро — это топ-20 самых дорогих покупок защитников за всю историю. Стать настоящей звездой французу в итоге не удалось. Сначала он мотался по арендам, а два года назад свободным агентом перешел в «Валенсию». В прошлом сезоне провел всего пять матчей в Ла Лиге, после нового года вообще перестал появляться на поле. Мангала окончательно сдал за последние сезоны и в топ-чемпионатах вообще никому не нужен. Даже в Турции, где любят потускневших персонажей, о французе никто не вспоминает. При таких раскладах пора думать о завершении карьеры, хотя возраст у защитника далеко не пенсионный.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рафаэль

  • Правый защитник, 31 год.
  • Последний клуб: «Башакшекир».

Трехкратный победитель АПЛ в составе «МЮ» провел прошедший сезон в турецкой Суперлиге. Чемпион страны «Башакшекир» забавно представил новичка в образе героя «Черепашек Ниндзя».

Контракт был подписан по схеме «2+1», но был досрочно расторгнут в середине августа. Рафаэль регулярно выступал за клуб до нового года, выходил в старте во всех матчах ЛЧ, но потом пошли травмы. За прошедшие две недели в очередь за Рафаэлем никто не выстроился. Вероятно, все дело в проблемах со здоровьем — никто не хочет приглашать не долеченного игрока.

Во время загрузки произошла ошибка.

Джек Уилшер

  • Центральный полузащитник, 29 лет.
  • Последний клуб: «Борнмут».

Бывшая звезда «Арсенала» и сборной Англии попытался реанимировать карьеру в скромном «Борнмуте», куда он перешел зимой. До этого он полгода находился в статусе свободного агента. Даже на уровне чемпиошипа Уилшер смотрелся слабо, так что клуб решил не продлевать с ним контракт. В Англии Джек не нужен даже средним командам второго дивизиона, но для игрока это не повод завязывать с футболом.

В конце августа Уилшер объявился в «Комо», выступающем в серии В. Но в итоге все ограничилось тренировками — для заявки нужен паспорт ЕС, а Великобритания, как известно, вышла из Евросоюза. В недавнем интервью Уилшер заявил, что в Англии он не нужен ни одной команде — президент «Уигана» тут же отреагировал, написав в твиттере, что его клуб готов дать шанс Джеку. Правда, эта команда выступает в третьем по силе дивизионе. С другой стороны у игрока, проведшего 34 матча за сборную Англии, особого выбора сейчас нет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Энди Кэролл

  • Нападающий, 32 года.
  • Последний клуб: «Ньюкасл».

Десять лет назад «Ньюкасл» продал Кэролла в «Ливерпуль» за 41 млн евро. Тот трансфер неизменно входит в топы самых провальных сделок в истории АПЛ. Этим летом Кэролл покинул «Ньюкасл» совершенно бесплатно. Минувший сезон — просто слезы: всего четыре выхода в стартовом составе и 1 гол в 18 матчах. Это был единственный гол за два года после возвращения в «Ньюкасл». Неудивительно, что клуб вежливо отказался от услуг игрока, который когда-то оформлял в составе «сорок» 13+8 за сезон. Теперь в АПЛ Кэролла никто не ждет, зато есть вариант поиграть в чемпионшипе, где он на заре карьере и сделал себе имя. Подписать опытного нападающего хочет бывший клуб Павла Погребняка — «Рединг».

Во время загрузки произошла ошибка.

Соломон Кверквелия

  • Центральный защитник, 29 лет.
  • Последний клуб: «Ротор».

Прошлый сезон грузинский защитник провел в аренде у «Ротора», а летом его контракт с «Локомотивом» истек. После чемпионского сезона у него были реальные предложения из АПЛ, в том числе из «Лестера», но сейчас Кверквелия не особо нужен даже клубам Тинькофф РПЛ. В июне игрок делал оптимистичные заявления о своем будущем, но прошло два месяца, но пока контракт так ни с кем и не подписан.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шарль Каборе

  • Опорный полузащитник, 33 года.
  • Последний клуб: «Динамо».

Два года назад Каборе перебрался в «Динамо» свободным агентом и на определенном этапе был важным игроком команды. С появлением Моро и Фомина смысла в продлении контракта с Каборе не осталось. Тем более «Динамо» нужно было освобождать легионерские позиции под новых иностранцев. Дмитрий Селюк, занимающийся делами Каборе, летом говорил о предложениях из Турции, но 33-летний опорник по-прежнему находится в статусе безработного.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эдер

  • Нападающий, 33 года.
  • Последний клуб: «Локомотив».

Этим летом португалец засветился на всю Европу. Именно он, как автор золотого гола предыдущего Евро, с плохо скрываемым волнением выносил кубок перед финалом на «Уэмбли» Англия — Италия. Эдер — отличная иллюстрация про стреляющую раз в год палку. Он забил два очень важных гола в своей карьере (именно его удар принес золото «Локо» в 2018-м), но его общая статистика в России совсем не впечатляет — 14 голов в 119 матчах, то есть в среднем менее одного гола за 10 матчей. Последний сезон РПЛ в этом плане был для Эдера самым слабым — всего 1 гол в 20 матчах. За лето нападающий так и не смог найти себе новую команду. Агент пытается пристроить клиента в один из европейских клубов — пока безрезультатно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Веллитон

  • Нападающий, 34 года.
  • Последний клуб: «Шарджа».

Последние четыре года бывший форвард «Спартака» выступал в ОАЭ. Стал чемпионом с клубом «Шарджа», а всего наколотил 49 голов в 80 матчах. Даже в свои 34 года Веллитон регулярно забивал в последнем сезоне (13 мячей), но договориться о продлении контракта с клубом на устраивающих его условиях не удалось. Кажется, даже сейчас дважды лучший бомбардир РПЛ (2009, 2010) мог бы быть актуален для нашего чемпионата.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отман Эль-Кабир

  • Полузащитник, 30 лет.
  • Последний клуб: «Урал».

Хавбек с марокканскими корнями и нидерландским паспортом оказался не нужен «Уралу», за который он отыграл четыре сезона. «С удовольствием продали бы его летом, но руководители других клубов посмотрят на статистику и увидят, что человек не играет, а только болеет», — говорил весной президент «Урала» Григорий Иванов. Продать не удалось, зато получилось досрочно разорвать контракт. После резюме от бывшего работодателя найти клуб Эль-Кабиру будет сложно, хотя еще пару лет назад он справедливо считался одним из самых ярких и техничных игроков РПЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кто еще из известных игроков остается без контракта?

  • Хатем Бен Арфа, 34 года (предыдущий клуб — «Бордо»);
  • Рамирес, 34 года («Палмейрас»);
  • Фернандо Льоренте, 36 лет («Удинезе»);
  • Вилфред Бони, 32 года («Аль-Иттихад»);
  • Юто Нагатомо, 34 года («Марсель»);
  • Гастон Рамирес, 30 лет («Самподория»);
  • Андреас Самарис, 32 года («Бенфика»);
  • Себастьян Джовинко, 34 года («Аль-Хиляль»);
  • Жусилей, 33 года («Боавишта», Бразилия);
  • Самба Соу, 32 года («Ноттингем Форест»);
  • Омар Ниассе, 31 год («Хаддерсфилд»);
  • Ари, 35 лет («Краснодар»);
  • Роман Нойштедтер, 33 года («Динамо»);
  • Максим Беляев, 29 лет («Арсенал» Тула);
  • Руслан Камболов, 31 год («Краснодар»).

Денис Петров

Читайте также
 СМИ называют 9 вариантов на замену Черчесова в сборной. Оцениваем вероятности, плюсы и минусы
Война окончена. Станислав Черчесов уволен в запас
Иранец ростом 246 см оставил Россию без золота Паралимпиады
«Лишь бы не частями вывезли». Игрок «Локо» застрял в Африке
СМИ: «Зенит» интересуется нападающим сборной Колумбии Морелосом
У России будут проблемы с отбором на ОИ из-за невыдачи виз США
Французский футболист умер после 39 лет пребывания в коме
СМИ: «ПСЖ» перевел отцу Неймара €20 млн, чтобы удержать его сына
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь