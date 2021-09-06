Орье, Давид Луиз, Уилшер, Фернандо и еще 10 заметных свободных агентов. Кто-то из них может оказаться в РПЛ
Даже очень крутые игроки иногда не могут найти себе клуб.
Даже очень крутые игроки иногда не могут найти себе клуб.
Самый дорогой лот на рынке свободных агентов. Трансферная стоимость ивуарийца оценивается в 20 млн евро, но платить этих денег сейчас не нужно. Орье расторг контракт в конце августа и сейчас рассматривает несколько предложений. Статус свободного агента позволяет ему подписывать контракты с клубами даже из тех стран, где летнее окно уже закрылось. К нему есть интерес во Франции, а также в Турции и России. Год назад много писали о возможном переходе Орье в «Спартак», и это были не просто слухи. Бывший генеральный директор
— Мы договорились о цене 8,5 млн евро. Никто в это не верит, но это факт, — говорил Газизов в интервью «Чемпионату». — При этом футболист тоже хотел перейти к нам, несмотря на семейные проблемы. Но когда в СМИ пошли сливы, что мы хотим купить Орье, ему начали названивать агенты. Все хотят навариться на «Спартаке». Причём звонили не только российские агенты, но и зарубежные. Шумиха Орье не понравилось, это наложилось на семейную историю. Мы решили, что дальше продавливать ситуацию не стоит.
Проблема с правым флангом обороны в «Спартаке» никуда не делась, а клуб в летнее окно на трансферы почти не тратился, если не считать скромное подписание Кофрие. На трансфер Орье денег тратить не надо, только найти 7−8 млн евро на двухлетний контракт.
Бразилец уже два месяца сидит без клуба. Сначала его сватали в МЛС, потом прошла новость о скором переходе в турецкий «Адана Демирспор», но Луиз пока так ни с кем и не подписался. В последние годы бывший игрок сборной Бразилии заметно сдал, но
Горе в семье ускорило процесс расставания с родным клубом Тевеса. Свое решение Карлос объяснил желанием проводить больше времени с мамой после смерти отца. «Если я еще сыграю, то не в “Боке”, — говорил Тевес в июне. О завершении карьеры бывший нападающий “МЮ”, “Ман Сити” и “Ювентуса” пока не объявлял, но если в ближайшее время он не найдет себе команду, игровой путь подойдет к концу сам собой.
Легенда «Баварии» тоже не спешит окончательно завязывать с футболом. Летом он искал варианты в такой знакомой ему Бундеслиге, но договориться ни с кем так и не удалось. В итоге подвернулся вариант с вышедшей в серию А «Салернитаной». Контракт еще не подписан, но все к этому идет. Суперветеран станет самым высокооплачиваемым игроком скромной команды с окладом в 1,5 млн евро в год.
Два года назад бразилец отправился на заработки в Китай, а в «Спартаке» с тех пор игрока схожего уровня в центр поля так и не нашли. Сейчас Фернандо свободен, но руководство клуба не спешит возвращать любимца болельщиков. «Спартаку» нужно вписаться в лимит, а свободных вакансий для иностранцев нет. При этом клуб подписывает ноунейма из чемпионата Бельгии, который и занял последнее вакантное место.
— Из «Спартака» предложений не поступало. Был только один контакт, но они утверждали, что в клубе нет места для иностранца
Рабочая схема приглашение Фернандо существует: для этого просто нужно исключить из заявки Хендрикса. Расторгнуть с голландцем контракт или отправить его до зимы в «Спартак-2».
Трехкратный победитель АПЛ в составе «МЮ» провел прошедший сезон в турецкой Суперлиге. Чемпион страны «Башакшекир» забавно представил новичка в образе героя «Черепашек Ниндзя».
Контракт был подписан по схеме «2+1», но был досрочно расторгнут в середине августа. Рафаэль регулярно выступал за клуб до нового года, выходил в старте во всех матчах ЛЧ, но потом пошли травмы. За прошедшие две недели в очередь за Рафаэлем никто не выстроился. Вероятно, все дело в проблемах со здоровьем — никто не хочет приглашать не долеченного игрока.
Бывшая звезда «Арсенала» и сборной Англии попытался реанимировать карьеру в скромном «Борнмуте», куда он перешел зимой. До этого он полгода находился в статусе свободного агента. Даже на уровне чемпиошипа Уилшер смотрелся слабо, так что клуб решил не продлевать с ним контракт. В Англии Джек не нужен даже средним командам второго дивизиона, но для игрока это не повод завязывать с футболом.
В конце августа Уилшер объявился в «Комо», выступающем в серии В. Но в итоге все ограничилось тренировками — для заявки нужен паспорт ЕС, а Великобритания, как известно, вышла из Евросоюза. В недавнем интервью Уилшер заявил, что в Англии он не нужен ни одной команде — президент «Уигана» тут же отреагировал, написав в твиттере, что его клуб готов дать шанс Джеку. Правда, эта команда выступает в третьем по силе дивизионе. С другой стороны у игрока, проведшего 34 матча за сборную Англии, особого выбора сейчас нет.
Десять лет назад «Ньюкасл» продал Кэролла в «Ливерпуль» за 41 млн евро. Тот трансфер неизменно входит в топы самых провальных сделок в истории АПЛ. Этим летом Кэролл покинул «Ньюкасл» совершенно бесплатно. Минувший сезон — просто слезы: всего четыре выхода в стартовом составе и 1 гол в 18 матчах. Это был единственный гол за два года после возвращения в «Ньюкасл». Неудивительно, что клуб вежливо отказался от услуг игрока, который
Прошлый сезон грузинский защитник провел в аренде у «Ротора», а летом его контракт с «Локомотивом» истек. После чемпионского сезона у него были реальные предложения из АПЛ, в том числе из «Лестера», но сейчас Кверквелия не особо нужен даже клубам Тинькофф РПЛ. В июне игрок делал оптимистичные заявления о своем будущем, но прошло два месяца, но пока контракт так ни с кем и не подписан.
Два года назад Каборе перебрался в «Динамо» свободным агентом и на определенном этапе был важным игроком команды. С появлением Моро и Фомина смысла в продлении контракта с Каборе не осталось. Тем более «Динамо» нужно было освобождать легионерские позиции под новых иностранцев. Дмитрий Селюк, занимающийся делами Каборе, летом говорил о предложениях из Турции, но 33-летний опорник
Этим летом португалец засветился на всю Европу. Именно он, как автор золотого гола предыдущего Евро, с плохо скрываемым волнением выносил кубок перед финалом на «Уэмбли» Англия — Италия. Эдер — отличная иллюстрация про стреляющую раз в год палку. Он забил два очень важных гола в своей карьере (именно его удар принес золото «Локо» в 2018-м), но его общая статистика в России совсем не впечатляет — 14 голов в 119 матчах, то есть в среднем менее одного гола за 10 матчей. Последний сезон РПЛ в этом плане был для Эдера самым слабым — всего 1 гол в 20 матчах. За лето нападающий так и не смог найти себе новую команду. Агент пытается пристроить клиента в один из европейских клубов — пока безрезультатно.
Последние четыре года бывший форвард «Спартака» выступал в ОАЭ. Стал чемпионом с клубом «Шарджа», а всего наколотил 49 голов в 80 матчах. Даже в свои 34 года Веллитон регулярно забивал в последнем сезоне (13 мячей), но договориться о продлении контракта с клубом на устраивающих его условиях не удалось. Кажется, даже сейчас дважды лучший бомбардир РПЛ (2009, 2010) мог бы быть актуален для нашего чемпионата.
Хавбек с марокканскими корнями и нидерландским паспортом оказался не нужен «Уралу», за который он отыграл четыре сезона. «С удовольствием продали бы его летом, но руководители других клубов посмотрят на статистику и увидят, что человек не играет, а только болеет», — говорил весной президент «Урала» Григорий Иванов. Продать не удалось, зато получилось досрочно разорвать контракт. После резюме от бывшего работодателя найти клуб
Денис Петров