«Главное, чтобы его вывезли не частями». Игрок «Локо» застрял в Африке из-за госпереворота
Как теперь Камано вернуться в Россию?
Как теперь Камано вернуться в Россию?
Если клубы и теряют футболистов после «окон ФИФА», то зачастую
Власть в Гвинее сверг армейский спецназ во главе с полковником Мамади Думбуя. Мятежники объявили, что 83-летний президент Альфа Конде, который ранее обнулил президентские сроки, находится в их руках в надёжном месте. В своём телевизионном обращении к гражданам Думбуя пояснил, что на насильственный захват власти военных толкнули бедность населения и высокий уровень коррупции.
«Долг солдат — сохранить страну. Мы закончим присваивание власти в нашей стране. Мы не доверим политику одному человеку, а отдадим народу. Посмотрите на состояние наших дорог, посмотрите на состояние наших больниц. Этого хватит, чтобы понять — время просыпаться. Это наш долг», — обратился Думбуя к согражданам.
Думбуя также заявил о роспуске правительства, отмене действующей Конституции и закрытии границ республики. Въезд и выезд в Гвинею заблокированы на две недели. Среди застрявших в стране оказался легионер «Локомотива». В понедельник, 6 сентября, Камано должен был сыграть за свою сборную с Марокко. Но
«Локомотив» уже выступил с заявлением по событиям в Гвинее.
«Футбольный клуб “Локомотив” предпринял все возможные на данный момент действия и продолжает следить за развитием ситуации. Франсуа находится в своём доме, на постоянной связи с сотрудниками клуба», — говорится в заявлении
«Да, я действительно не могу выехать. Границы Гвинеи сейчас закрыты. Футбольная федерация ведёт переговоры, чтобы игроки могли присоединиться к своим клубам. Что касается обстановки, то пока ни у меня, ни у моей семьи проблем не возникло, всё в порядке. Знаю, что “Локомотив” ведёт активнейшую работу для моего прибытия в Москву. Огромное спасибо клубу за это! Мы ждём и надеемся, что сможем улететь на наших рейсах».
Несмотря на усилия «Локомотива», пока совершенно непонятно, когда конкретно Камано сможет рассчитывать на возвращение в Москву. На помощь ФИФА здесь рассчитывать не приходится, об этом «Чемпионату» рассказал спортивный юрист Михаил Прокопец.
«ФИФА никак не может повлиять на возвращение Камано в Россию. К сожалению, на эти дела они не имеют
При этом в посольстве РФ в Гвинее нам заявили следующее: «Ни футболист, ни его представители к нам не обращались. В настоящий момент авиасообщение с Конакри приостановлено».
Свою помощь «Локо» через «Чемпионат» предложил агент Дмитрий Селюк, у которого большой опыт работы с африканскими футболистами.
«Я уверен, что этот вопрос можно решить. Просто нужно обратиться к тем людям, которые могут помочь “Локомотиву” и Франсуа. Скажу так, если “Локомотив” обратится ко мне — вывезу Камано из Гвинеи! Даже, если говорить проще, сейчас
В свою очередь, профессор исторических наук ВШЭ Ирина Филатова рассказала «Чемпионату», что самое сложное для Камано — выбраться из столицы.
«Пока нам показывают картинку якобы находящегося в плену президента, а с другой стороны говорят, что картинка может быть сфальсифицирована. Нужно сначала узнать, произошёл переворот или нет. Это может узнать наш МИД, просто связавшись с Гвинеей и прояснив ситуацию.
Прямых связей с гвинейской армией, которая устроила переворот, у нашего МИДа, думаю, нет. Но дипломатические связи с самим государством есть. Мы можем выяснить, что происходит там, посольство должно отвечать за такие вопросы.
То, что в Африке невозможно закрыть границы государства, — абсолютная правда. Камано могут спокойно вывезти в соседнюю страну, из которой он сможет улететь в Россию. Но если Франсуа находится в столице и она действительно контролируется военными, самое трудное — уехать из неё».
Павел Левкович