«Главное, чтобы его вывезли не частями». Игрок «Локо» застрял в Африке из-за госпереворота

Если клубы и теряют футболистов после «окон ФИФА», то зачастую из-за травм. «Локомотив» рискует лишиться своего форварда Франсуа Камано на неопределённый срок по редкой причине — из-за госпереворота в Гвинее.

Что произошло?

Власть в Гвинее сверг армейский спецназ во главе с полковником Мамади Думбуя. Мятежники объявили, что 83-летний президент Альфа Конде, который ранее обнулил президентские сроки, находится в их руках в надёжном месте. В своём телевизионном обращении к гражданам Думбуя пояснил, что на насильственный захват власти военных толкнули бедность населения и высокий уровень коррупции.

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«Долг солдат — сохранить страну. Мы закончим присваивание власти в нашей стране. Мы не доверим политику одному человеку, а отдадим народу. Посмотрите на состояние наших дорог, посмотрите на состояние наших больниц. Этого хватит, чтобы понять — время просыпаться. Это наш долг», — обратился Думбуя к согражданам.

Думбуя также заявил о роспуске правительства, отмене действующей Конституции и закрытии границ республики. Въезд и выезд в Гвинею заблокированы на две недели. Среди застрявших в стране оказался легионер «Локомотива». В понедельник, 6 сентября, Камано должен был сыграть за свою сборную с Марокко. Но из-за переворота матч отменили, а оперативно вернуться в Россию Камано не смог.



Что говорят в клубе и сам футболист?

«Локомотив» уже выступил с заявлением по событиям в Гвинее.

«Футбольный клуб “Локомотив” предпринял все возможные на данный момент действия и продолжает следить за развитием ситуации. Франсуа находится в своём доме, на постоянной связи с сотрудниками клуба», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

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Сам Камано подтвердил коллегам из «СЭ», что с ним всё в порядке.

«Да, я действительно не могу выехать. Границы Гвинеи сейчас закрыты. Футбольная федерация ведёт переговоры, чтобы игроки могли присоединиться к своим клубам. Что касается обстановки, то пока ни у меня, ни у моей семьи проблем не возникло, всё в порядке. Знаю, что “Локомотив” ведёт активнейшую работу для моего прибытия в Москву. Огромное спасибо клубу за это! Мы ждём и надеемся, что сможем улететь на наших рейсах».

Как выбраться Камано и когда он сможет это сделать?

Несмотря на усилия «Локомотива», пока совершенно непонятно, когда конкретно Камано сможет рассчитывать на возвращение в Москву. На помощь ФИФА здесь рассчитывать не приходится, об этом «Чемпионату» рассказал спортивный юрист Михаил Прокопец.

«ФИФА никак не может повлиять на возвращение Камано в Россию. К сожалению, на эти дела они не имеют какого-либо влияния. В Афганистане ФИФА оказывала какую-то помощь по эвакуации сборных совместно с федерациями, но это “case-by-case”. Прямых обязанностей у международной федерации нет, только по инициативе. Камано можно рассчитывать сейчас только на помощь клуба, дипломатические каналы и своего агента. ФИФА не может говорить, чтобы кого-то выпустили, они общественная организация. Думаю, что военным всё равно на высказывания ФИФА, они заняты своими делами».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CHmxbKlFVub/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CHmxbKlFVub/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CHmxbKlFVub/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by kamano (@francois_kamano)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

При этом в посольстве РФ в Гвинее нам заявили следующее: «Ни футболист, ни его представители к нам не обращались. В настоящий момент авиасообщение с Конакри приостановлено».

Свою помощь «Локо» через «Чемпионат» предложил агент Дмитрий Селюк, у которого большой опыт работы с африканскими футболистами.

«Я уверен, что этот вопрос можно решить. Просто нужно обратиться к тем людям, которые могут помочь “Локомотиву” и Франсуа. Скажу так, если “Локомотив” обратится ко мне — вывезу Камано из Гвинеи! Даже, если говорить проще, сейчас из-за пандемии ничего не двигалось. Люди ехали через другие страны. Если в Гвинее всё закрыто, через соседнее государство можно улететь. Переехать в него на машине или автобусе. Да и Камано зарабатывает столько, что вопрос решается очень легко: дать чуть-чуть денег, и его вывезут как угодно и куда угодно. Для “Локомотива” главное, чтобы не частями».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTSVU9Zs2SJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTSVU9Zs2SJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTSVU9Zs2SJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by 100 % F⚽️⚽️T ?? 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В свою очередь, профессор исторических наук ВШЭ Ирина Филатова рассказала «Чемпионату», что самое сложное для Камано — выбраться из столицы.

«Пока нам показывают картинку якобы находящегося в плену президента, а с другой стороны говорят, что картинка может быть сфальсифицирована. Нужно сначала узнать, произошёл переворот или нет. Это может узнать наш МИД, просто связавшись с Гвинеей и прояснив ситуацию.

Прямых связей с гвинейской армией, которая устроила переворот, у нашего МИДа, думаю, нет. Но дипломатические связи с самим государством есть. Мы можем выяснить, что происходит там, посольство должно отвечать за такие вопросы.



То, что в Африке невозможно закрыть границы государства, — абсолютная правда. Камано могут спокойно вывезти в соседнюю страну, из которой он сможет улететь в Россию. Но если Франсуа находится в столице и она действительно контролируется военными, самое трудное — уехать из неё».