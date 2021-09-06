Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
5.09
Румыния
Лихтенштейн
20
Футбол. Чемпионат мира
5.09
Германия
Армения
60
Футбол. Чемпионат мира
5.09
Сан-Марино
Польша
17
Футбол. Чемпионат мира
5.09
Бельгия
Чехия
30
Футбол. Чемпионат мира
5.09
Швейцария
Италия
00
Футбол. Чемпионат мира
5.09
Испания
Грузия
40
Все события
Фоторепортажи
30Карпин проверял силу и толкался с футболистами. Как Россия готовится к Хорватии (фото)
7ФК «Уфа» в домашнем матче отнял очки у чемпиона России
16:49 (мск), источник: Sports.Ru

«Спартак» предлагает 5 млн евро за Глебова

Стало известно, какую сумму «Спартак» предлагает за полузащитника «Ростова» Данила Глебова.

Спартак
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

По данным Eurostavka, московский клуб готов заплатить за хавбека 5 миллионов евро.

21-летний хавбек останется в «Ростове», если клубу не удастся договориться о переходе Габриэла Пиреса из «Бенфики». Сообщалось, что сделка близка к срыву из-за финансовых разногласий между игроком и португальским клубом.

Даже если «Спартак» существенно улучшит нынешнее предложение, Глебова не продадут, не подписав новичка в центр поля, так как ранее южане отпустили Матиаса Норманна в «Норвич». Если уйдет еще и Глебов, то у клуба могут возникнуть трудности в полузащите.

Читайте также
 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
Даже хорошие игроки не могут найти клуб: Кто остался без работы?
Черчесов оценил противостояние «Спартака» и «Легии» в ЛЕ
Российские игроки «Тампы» привезли Кубок Стэнли в Москву (фото)
«Краснодар» обыграл «Рубин» благодаря дублю Владимира Ильина
Ведущий игрок сборной России не примет участие в матче с Мальтой
«Ливерпуль» выступил с заявлением о ситуации с Наби Кейта
СМИ: «ПСЖ» перевел отцу Неймара €20 млн, чтобы удержать его сына
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь