«Спартак» предлагает 5 млн евро за Глебова

21-летний хавбек останется в «Ростове», если клубу не удастся договориться о переходе Габриэла Пиреса из «Бенфики». Сообщалось, что сделка близка к срыву из-за финансовых разногласий между игроком и португальским клубом.

Даже если «Спартак» существенно улучшит нынешнее предложение, Глебова не продадут, не подписав новичка в центр поля, так как ранее южане отпустили Матиаса Норманна в «Норвич». Если уйдет еще и Глебов, то у клуба могут возникнуть трудности в полузащите.