ЦСКА предложил за 17-летнего нападающего «Атлетико Минейро» 10 миллионов евро

Московский клуб предложил за 80 процентов прав на 17-летнего игрока 10 миллионов евро. Однако сделке помешало то, что предложение было сделано слишком поздно. Бразильский клуб получил его в минувшие выходные, когда до закрытия трансферного окна в России осталось всего пару дней. Учитывая логистические проблемы и отсутствие времени для согласования деталей сделки, стороны решили прекратить переговоры.