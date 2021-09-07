Акинфеев: Максименко и Сафонов — наше будущее. Им надо помогать раскрывать таланты
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал вратарей, которых считает будущим российского футбола.
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал вратарей, которых считает будущим российского футбола.
«Единственный раз, когда мне
Когда ты начинаешь взрослеть, ты понимаешь, что всё происходит так, как идёт. Ты никогда не будешь выигрывать первое место каждый год. Что касается Сафонова, то не думаю, что у него психологическая травма. Он достаточно хорошо провёл свои два матча на Евро. Рано или поздно в сборную он вернётся. Когда Виталий Кафанов мне звонил и у нас был разговор, то мы обсуждали, что Максименко и Сафонов — это наше будущее. А будущему надо помогать, чтобы они раскрывали свои таланты. У Матвея ещё всё впереди«, — сказал Акинфеев в программе “Футбол России” на телеканале “Россия 24”.