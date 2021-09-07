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00:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Акинфеев: Максименко и Сафонов — наше будущее. Им надо помогать раскрывать таланты

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал вратарей, которых считает будущим российского футбола.

ЦСКА
Россия
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Источник: РИА "Новости"

«Единственный раз, когда мне что-то объяснял тренер именно перед турниром — это был Гус. В Австрии перед Евро он ко мне подошёл и сказал: “Это твой турнир. Ты должен на нём сыграть достойно, будет для команды польза — сможем чего-то добиться”. В остальное время решал тренер по вратарям. Главный тренер занимается командой, тренер по голкиперам занимается с нами. Он должен выбрать из этих кандидатов основного, плюс двух людей, которые будут готовы выйти и помочь в любой момент.

Когда ты начинаешь взрослеть, ты понимаешь, что всё происходит так, как идёт. Ты никогда не будешь выигрывать первое место каждый год. Что касается Сафонова, то не думаю, что у него психологическая травма. Он достаточно хорошо провёл свои два матча на Евро. Рано или поздно в сборную он вернётся. Когда Виталий Кафанов мне звонил и у нас был разговор, то мы обсуждали, что Максименко и Сафонов — это наше будущее. А будущему надо помогать, чтобы они раскрывали свои таланты. У Матвея ещё всё впереди«, — сказал Акинфеев в программе “Футбол России” на телеканале “Россия 24”.

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